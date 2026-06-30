Madagascar: Mini-basket - Les jeunes basketteurs célèbrent le Jamboree national

Le terrain d'Ankatso accueille depuis le 29 juin la grande fête annuelle du mini-basket malgache. Organisé par la Fédération malgache de basketball (FMBB), le Jamboree national réunit jusqu'au 5 juillet près de 1 300 jeunes basketteurs et basketteuses des catégories U10 et U12, issus de toutes les ligues régionales. Au total, quatre-vingt-dix-neuf équipes U12 et soixante équipes U10 participent à ce rendez-vous devenu incontournable pour les plus jeunes passionnés du ballon orange.

Dans une ambiance conviviale animée par les rires et les encouragements, les enfants ont vécu leurs premières rencontres avant la cérémonie d'ouverture officielle organisée cet après-midi au Palais des sports Mahamasina, marquée par le traditionnel défilé des délégations placé sous le signe de la fraternité et de l'épanouissement.

« Le Jamboree national de mini-basket n'est pas une compétition. C'est un regroupement destiné à faire jouer les enfants qui aiment le basketball. Cette année, nous revenons davantage à la philosophie du mini-basket : il n'y a ni phases finales, ni trophées à distribuer. L'objectif est d'offrir un maximum de matchs à toutes les équipes », explique Onja Soloharinivo, président de la commission mini-basket.

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Contrairement à un championnat classique, le Jamboree ne désigne aucun vainqueur. La philosophie du mini-basket est privilégiée afin que chaque enfant puisse jouer, apprendre et progresser sans la pression du résultat.

Au-delà des rencontres sportives, la FMBB profite de cette semaine pour renforcer la formation des encadreurs venus de toutes les régions et sensibiliser les jeunes joueurs à des sujets essentiels. Les ateliers abordent notamment le bon comportement d'un futur sportif de haut niveau, le respect des adversaires, la discipline ainsi que les risques liés à une mauvaise utilisation des réseaux sociaux.

La fédération rappelle également son engagement en faveur de toutes les catégories d'âge. Elle demeure la seule fédération sportive nationale à organiser un championnat de Madagascar allant des plus jeunes jusqu'aux vétérans. Ce Jamboree illustre cette volonté de construire l'avenir du basketball malgache dès le plus jeune âge. En privilégiant le plaisir de jouer, l'esprit sportif et l'éducation, la FMBB entend former des basketteurs responsables avant même de former de futurs champions.