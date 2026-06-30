Madagascar: Distinction - Sandrine Andria décroche la Médaille de Vermeil

L'artiste designer franco-malgache Sandrine Andria reçoit la Médaille de Vermeil de la Société Académique des Arts, Sciences et Lettres, une reconnaissance qui met en lumière la création contemporaine inspirée du patrimoine malgache.

Le savoir-faire malgache franchit une nouvelle étape sur la scène internationale. L'artiste designer multidisciplinaire et entrepreneure franco-malgache Sandrine Andrianantenaina, connue sous le nom de Sandrine Andria, vient d'être récompensée par la Médaille de Vermeil de la Société Académique des Arts, Sciences et Lettres. Cette distinction salue plus de dix années d'engagement en faveur de la création contemporaine, de la transmission des savoir-faire artisanaux et de la valorisation du patrimoine vivant entre Madagascar et la France.

Membre de l'initiative Artistes Malgaches, Sandrine Andria développe une approche artistique qui associe design contemporain, installations textiles, photographie, direction artistique et recherche autour des matières naturelles. Son travail explore les liens entre mémoire, territoire et création, dans une volonté de faire dialoguer héritage culturel et expressions contemporaines.

Intérêt croissant

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Cette vision prend vie à travers Eritage Madagascar, une maison de création consacrée à la réinterprétation des savoir-faire artisanaux malgaches, ainsi qu'à travers Origin Madagascar, un projet où les objets, les matières et les parfums deviennent des vecteurs de mémoire et d'émotion. Ces deux initiatives mettent en valeur les ressources locales tout en associant innovation créative et exigence artistique.

Ces derniers mois, ses créations ont été présentées lors de plusieurs événements en France, en Suisse, en Italie et en Espagne, notamment à Paris, Genève, Milan et Ibiza. Elles ont également été relayées par plusieurs médias spécialisés, confirmant l'intérêt croissant porté à son travail dans les domaines du design, de l'art contemporain et de l'artisanat d'art.

Fondée en 1915, la Société Académique des Arts, Sciences et Lettres honore des personnalités dont le parcours contribue au rayonnement des arts, des lettres et des sciences. La Médaille de Vermeil, décernée par sa Commission Supérieure des Récompenses, distingue des carrières marquées par l'excellence, l'engagement et l'impact culturel.

Cette reconnaissance s'inscrit dans un accompagnement assuré par Tara Shakti, déléguée de la Société Académique, qui soutient les artistes dans leur reconnaissance institutionnelle et leur visibilité en France comme à l'international.

À travers cette distinction, la Société Académique récompense non seulement un parcours artistique, mais aussi une démarche qui fait du design un véritable outil de transmission culturelle et de préservation du patrimoine vivant. Pour Sandrine Andria, cette Médaille de Vermeil marque une nouvelle étape dans le développement de projets reliant la France et Madagascar, avec l'ambition de renforcer la visibilité internationale des savoir-faire malgaches.