Madagascar: Festival de film de l'océan Indien - La première édition du cinéma de la mer investit Toliara

La première édition du Tuléar Festival de film de l'océan Indien sur la mer réunira cinéma, musique et sensibilisation environnementale du 9 au 12 juillet à Toliara.

Le sud-ouest de Madagascar s'apprête à accueillir un nouvel événement culturel d'envergure. Du 9 au 12 juillet, le Tuléar Festival de film de l'océan Indien sur la mer (T.FFoim) fera ses débuts à Toliara avec une ambition claire : rapprocher le cinéma des régions tout en mettant en valeur le patrimoine maritime et culturel de l'océan Indien.

Pour Anatole Ramaroson Razafimbelo, producteur, ce choix répond à une volonté de décentraliser les grandes manifestations culturelles. « La plupart des festivals et des formations se tiennent à Antananarivo. Nous voulons donner davantage de visibilité aux régions en commençant par Toliara, berceau de la culture maritime, de la communauté vezo et du tsapiky, aujourd'hui inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'Unesco », explique-t-il.

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Cette édition de présentation se distingue par une programmation consacrée au monde marin et aux communautés côtières de l'océan Indien. Ouvert aux productions de Madagascar, de Maurice, de La Réunion, de la France et d'autres îles de la région, le festival projettera aussi bien des longs métrages que des documentaires, des films d'animation, des oeuvres de fiction et des expériences de cinéma immersif, une première dans ce type d'événement à Madagascar.

Le festival débutera par Atimo Ciné Lab, un atelier organisé du 7 au 10 juillet pour initier les jeunes et les femmes aux métiers du cinéma. Les projections se poursuivront ensuite à l'Alliance française de Toliara avant de laisser place à plusieurs rendez-vous artistiques : concerts, concours de guitare tsapiky, de batterie et de DJ, ainsi qu'à une projection de films en plein air sur la plage de Mangily.

L'un des temps forts sera «Le Baobab des Écumes Renialam-Peondriaky», un espace d'échanges installé sous les baobabs de Mangily. Cinéastes, musiciens, poètes, slameurs et passionnés y partageront récits, créations et réflexions autour du littoral malgache. « Nous voulons créer un lieu où l'image, le son, la musique et les histoires du littoral se rencontrent afin de sensibiliser le public à la protection de la mer et des écosystèmes côtiers », souligne Anatole Ramaroson Razafimbelo.

Placée sous le thème « La mer, l'homme et l'environnement côtier », cette première édition poursuit plusieurs objectifs : promouvoir la culture à travers le cinéma, encourager les jeunes et les femmes à intégrer les métiers du septième art, développer le tourisme culturel et sensibiliser le public à la préservation de l'environnement grâce au cinéma et à la musique.