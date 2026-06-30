Madagascar: Vatomandry - Dix-huit personnes survivent à un naufrage

Drame. Dix-huit personnes ont échappé à la mort après le naufrage du navire LCT Caroline entre Andovoranto et Vatomandry. Parti de Toamasina le dimanche 28 juin à 5 heures du matin, le bâtiment transportait douze membres d'équipage, six passagers, deux cent cinquante-quatre tonnes de marchandises et un camion avec remorque.

Vers 18h 30, l'équipage a signalé une voie d'eau à l'Agence portuaire maritime et fluviale de Madagascar (AMPF) de Toamasina. Trois autres navires, le Maeva, le Savanah IV et l'Espérance VII, ont été mobilisés pour tenter de lui porter assistance, mais le contact avec le Caroline a malheureusement été perdu.

À 22 heures, l'AMPF a dépêché la vedette rapide Atsantsa IV afin de suivre la route du navire en détresse. À 3 heures du matin, un marin a été repêché en pleine mer, confirmant que le Caroline avait sombré. Les recherches se sont poursuivies et hier, à 13h 30, les dix-sept autres personnes ont été retrouvées saines et sauves au large de l'île Dombala.

La perte a été lourde. Le navire et sa cargaison ont été engloutis, mais l'ensemble des dix-huit personnes à bord a survécu.