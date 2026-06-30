Madagascar: Langue maternelle - Le ministère de la Communication élabore un outil de référence

Présenté hier lors de la clôture du Mois de la langue malgache à la Caserne du général Ramarolahy, à Betongolo, ce projet vise à harmoniser l'écriture et l'usage de la langue malgache.

Un nouvel outil de référence pour la langue malgache est en préparation. À l'occasion de la clôture de la célébration du Mois de la langue malgache, organisée hier à la Caserne du général Ramarolahy, à Betongolo, le ministère de la Communication et de la Culture a annoncé l'élaboration d'un manuel destiné à unifier les règles d'écriture et l'usage du malgache.

Ce projet figure parmi les principaux chantiers engagés par le ministère. Conçu avec des enseignants-chercheurs et des laboratoires universitaires, l'ouvrage réunira dans un seul volume les règles d'orthographe, les normes de rédaction, le vocabulaire de référence ainsi que les principales règles d'utilisation de la langue malgache. Il sera mis à la disposition des administrations, des établissements scolaires, des étudiants et de l'ensemble des utilisateurs de la langue.

L'objectif est d'harmoniser l'utilisation du malgache dans les documents administratifs, les actes officiels et le système éducatif, tout en en facilitant l'apprentissage et l'usage au quotidien.

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Le ministère a également annoncé le lancement progressif de formations destinées aux responsables de l'administration publique, afin de promouvoir davantage l'usage de la langue malgache dans les services de l'État. La Gendarmerie nationale sera la première institution concernée, en raison de son rôle de proximité auprès de la population sur l'ensemble du territoire.

Cette annonce marque une nouvelle étape dans la politique de valorisation de la langue nationale, après un mois de célébrations ponctué de campagnes de sensibilisation, d'activités culturelles et de formations organisées à travers le pays.