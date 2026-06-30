Madagascar: Route d'Imerinkasinina - Un adepte de sports mécaniques périt dans un accident

Un accident dramatique survenu sur la route d'Imerinkasinina a coûté la vie à Billy Tiana Rakotomalala.

Billy Tiana Rakotomalala, âgé de 32 ans, figure connue dans le sport mécanique, la photographie et le milieu des amateurs de chiens de race, a rendu l'âme hier sur son lit d'hôpital à Anosy.

La veille, dimanche 28 juin vers 19 heures, son Subaru a été impliqué dans un terrible accident. Il revenait avec sa compagne de la quatrième édition de la course de côte sur asphalte organisée à Imerinkasinina. Le drame s'est produit à Ambohiboahangy, Fokontany d'Andranonomby, commune d'Ambohimalaza Miray.

Alors qu'il contournait un véhicule arrêté sur sa droite, il a percuté un talus sur sa gauche, selon la gendarmerie. Le choc a projeté la voiture au milieu de la chaussée. Lorsque les gendarmes sont arrivés sur place, le véhicule qu'il avait tenté d'éviter avait déjà quitté les lieux.

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Tonneaux

Un témoin présent sur les lieux raconte, par contre : « Nous avons assisté à toute la scène et c'est bien Billy qui était au volant. Il n'y avait ni gendarmes ni ambulance, nous avons été les premiers à intervenir. À cause de l'embouteillage, il a voulu dépasser. On ne sait pas pourquoi, mais la voiture a percuté le talus et a fait trois tonneaux avant de s'arrêter. Sa femme a été éjectée du véhicule et a chuté sur le talus, juste à côté de nous qui assistions encore à la remise des trophées. Un homme se trouvait également avec eux dans la voiture. »

La gendarmerie décrit d'importants dégâts sur le Subaru. Le flanc gauche a été entièrement détruit, l'avant pulvérisé et la partie supérieure fortement endommagée. Billy Tiana a été grièvement blessé à la tête et aux jambes. Sa compagne, âgée de 27 ans, a souffert de blessures à la tête, aux deux bras et d'une fracture de la mâchoire. Tous deux ont été transportés d'urgence à l'hôpital HJRA. Malgré les soins prodigués, l'homme n'a pas survécu à ses blessures. Le parquet a été informé et une enquête est en cours.

La disparition de Billy Tiana a bouleversé ses amis. Les hommages se sont multipliés sur les réseaux sociaux. Les messages de condoléances saluent la mémoire d'un homme apprécié dans plusieurs cercles, des sports mécaniques aux amateurs de chiens et de photographie. Tous s'inclinent devant sa famille et ses proches, frappés par cette perte douloureuse.