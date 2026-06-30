Madagascar: Antsiranana - Les autorités prennent des mesures contre le délestage

Le ministre de l'Énergie, Luca Andoniriana Rabearimanga, a été dépêché sur Antsiranana pendant le week-end afin d'évaluer la situation et d'accélérer la mise en oeuvre de solutions.

Lors d'une réunion avec les responsables civils et militaires concernés, ainsi qu'au cours d'une visite de la centrale thermique d'Amporaha, le ministre a souligné la nécessité de prendre des mesures à la fois rapides et adaptées. La priorité est d'apporter une réponse rapide aux délestages afin de satisfaire les besoins urgents de la population. Toutefois, cette réponse devra également s'inscrire dans une perspective durable. Il a notamment insisté sur l'importance de réduire la dépendance de la ville à un seul producteur d'électricité, une situation identifiée comme l'une des principales causes de la crise actuelle.

C'est dans cette optique que la centrale thermique de la Jirama à Amporaha a été relancée. De nouveaux moteurs y ont déjà été installés, tandis que d'autres équipements sont encore attendus. À ce jour, onze moteurs sont arrivés à Antsiranana. Cinq d'entre eux sont déjà en fonctionnement et produisent actuellement une puissance totale de 3 MW.

Solution rapide en cours

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Actuellement, l'ENELEC ne produit plus que 3 MW, en raison de pannes affectant l'ensemble de ses machines en service. Or, selon le contrat signé initialement, cette société devait fournir 18 MW pour Antsiranana, alors que les besoins réels de la ville sont estimés à 11 MW.

Résolus

Pour accélérer la résolution de la crise, de nouveaux groupes containerisés, capables de produire 2,7 MW, sont attendus ce mardi. Contrairement aux six nouveaux moteurs nécessitant la construction préalable d'un hangar en béton armé, ces équipements pourront être installés directement sur une place déjà préparée et dégagée.

Par ailleurs, un autre groupe de grande capacité, pouvant produire 2,4 MW, devrait également arriver ultérieurement. L'objectif est d'atteindre une production totale de 12,1 MW, afin de couvrir entièrement les besoins en électricité d'Antsiranana. Cette capacité annoncée ne tient pas compte de la production d'Enelec.

"Les délestages à Antsiranana devraient être résolus dans un délai proche, une fois que l'ensemble des moteurs de production seront installés et pleinement opérationnels", a affirmé le ministre sans vouloir préciser la date exacte.

Pour la population, cette visite ne doit pas se limiter à un simple constat. Les habitants attendent des réponses concrètes, visibles et progressives, capables de réduire la durée des coupures et de rétablir une fourniture plus régulière de l'électricité.

À Antsiranana, l'électricité est devenue une urgence sociale et économique. Le délestage ne touche plus seulement le confort des ménages, il freine les activités, fragilise les revenus, complique la conservation des produits, ralentit les services et alimente l'exaspération générale.

L'urgence énergétique ne se résume plus à une simple panne, elle touche directement la vie de la cité.