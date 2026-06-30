Sénégal: Krépin Diatta quitte Monaco

30 Juin 2026
Le Soleil (Dakar)
Par O.B.N

En pleine Coupe du monde, Krépin Diatta est devenu agent libre. L'AS Monaco a annoncé ce 30 juin 2026 le départ du Sénégalais.

Dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux, le club de la Principauté déclare : « Arrivé sur le Rocher en janvier 2021, Krépin Diatta quitte l'AS Monaco au terme de son contrat, après plus de 140 matchs sous le maillot Rouge & Blanc. Le Club remercie Krépin pour son engagement durant ces cinq saisons et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière, ainsi qu'un beau parcours avec le Sénégal à la Coupe du Monde ».

Reste désormais à savoir où évoluera le champion d'Afrique la saison prochaine. A noter que des clubs anglais et turcs ont déjà manifesté leur intérêt pour le joueur de 27 ans.

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