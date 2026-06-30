Gabon: Gwenaëlle Simbi épse Marat-Abyla de Finance Solid' salue la nouvelle voie pour le financement du développement des femmes au pays

L'ONG Finance Solid' et sa présidente Gwenaëlle Simbi épse Marat-Abyla saluent l'initiative portée par l'UNFPA Gabon qui ouvre une nouvelle voie pour mobiliser des ressources en faveur des femmes et des filles. Présentée par Dr Leila Saiji Joudane, Représentante Résidente de l'UNFPA au Gabon, cette approche novatrice relie l'autonomisation économique des femmes à l'accès aux services de santé sexuelle et reproductive, en s'appuyant sur des mécanismes de financements mixtes et des partenariats public-privé.

C'est une mobilisation inédite des acteurs. Autour de Louise Pierrette Mvono, Ministre de la Planification et de la Prospective, du Dr Armande Longo épouse Moulengui, Ministre des Affaires Sociales, en charge de la Protection de l'Enfance et de la Femme, et du Professeur Marcelle Ibinga épouse Itsitsa, Ministre du Tourisme et de l'Artisanat, la rencontre organisée avec l'appui de l'UNFPA a réuni ministères, Parlement, Fédération des Entreprises du Gabon, banques, secteur privé, organisations de la société civile, partenaires techniques et financiers, ainsi que des acteurs de l'innovation et de l'entrepreneuriat.

Pour Gwenaëlle Simbi épse Marat-Abyla, Présidente de Finance Solid', Experte en gestion des risques, formatrice au sein de la Coalition des OSC pour la Paix et la Prévention des Conflits en Afrique Centrale (COPAC) - Gabon ; Coordinatrice des projets de l'ONG Malachie, cette diversité d'acteurs est le signal fort attendu : le financement du développement des femmes ne peut plus être traité en silo.

Cinq priorités pour passer à l'échelle

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Les échanges entre les différentes entités ont permis de dégager des priorités claires que Finance Solid' partage pleinement. Il s'agit par exemple de :

- Inclusion financière des femmes : lever les barrières d'accès aux services bancaires et au crédit ; - Soutien à l'entrepreneuriat féminin et aux PME : formation, accompagnement et financement adapté ; - Mobilisation du secteur privé : aligner la responsabilité sociétale des entreprises avec des investissements mesurables ; - Valorisation de l'épargne communautaire et du numérique : s'appuyer sur les tontines digitalisées et les fintechs inclusives ; - Projets pilotes à impact : démontrer que chaque franc investi dans les femmes génère un retour économique et social.

Vers une plateforme nationale de gouvernance

La principale recommandation issue de la rencontre est la création d'une plateforme nationale réunissant institutions publiques, secteur privé, PTF, fondations, société civile et institutions financières. Objectif : coordonner les investissements, éviter la dispersion et accélérer le passage à l'échelle.

La position de Finance Solid'

Acteur engagé dans l'éducation financière, l'inclusion financière, l'autonomisation des femmes et la finance solidaire, Finance Solid' se tient prête à contribuer. "Relier santé, éducation financière et accès au capital dans un même mécanisme, c'est reconnaître que financer les femmes n'est pas une dépense sociale. C'est l'investissement le plus stratégique pour atteindre les ODD et réduire la mortalité maternelle", souligne Gwenaëlle Simbi épse Marat-Abyla de l'ONG Finace Solidaire.

À travers cette initiative, l'UNFPA Gabon confirme son rôle de catalyseur. Finance Solid' appelle désormais à transformer l'ambition en actions concrètes, avec des projets pilotes, des indicateurs partagés et une vraie place pour les solutions issues du terrain.