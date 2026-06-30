Note : Ce premier volet d'une série de trois articles est une contribution à la réflexion sur la nécessaire transformation de notre système éducatif pour en faire le principal pourvoyeur des compétences dont notre économie a besoin pour véritablement décoller.

L'Université des Sciences de l'Education (U.S.E.) : Un campus ultramoderne en construction au Cap Esteria. Des milliards investis. Une ouverture prévue pour la rentrée 2026 et une promesse nationale suspendue à une question : ce joyau universitaire sera-t-il une nouvelle fabrique de diplômés sans emploi -- ou enfin le réacteur du redressement national par les compétences ?

En matière d'éducation et de formation, le Gabon est arrivé à un point de rupture historique. Alors que les plus hautes autorités de l'État s'apprêtent à parachever l'implantation de l'Université des Sciences de l'Éducation (USE) au Cap Esterias -- une infrastructure ultra-moderne née d'investissements massifs et prévue pour accueillir à terme 12.000 étudiants --, une question stratégique majeure s'impose à nous : ce nouveau joyau universitaire se limitera-t-il à être une fabrique de diplômés en quête d'intégration dans une Fonction Publique saturée, ou deviendra-t-il enfin le réacteur du redressement national par les compétences ?

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Le diagnostic d'un nécessaire réalignement stratégique

Notre système éducatif a trop longtemps souffert d'une déconnexion structurelle avec le tissu socio-économique réel. Malgré ce constat, nos facultés continuent de saturer des filières classiques menant vers des bureaux administratifs déjà encombrés. À l'inverse, l'ambition de souveraineté portée par le Gabon exige des cohortes, sinon des « régiments entiers » d'ouvriers qualifiés, de techniciens supérieurs, d'ingénieurs, de managers-leaders capables de concrétiser le passage d'une économie d'exportation de matières premières brutes à une économie industrielle de transformation locale, créatrice de richesses et pourvoyeuse d'emplois durables.

En ce sens, il convient de saluer la dynamique actuelle portée par le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, notamment à travers les efforts de professionnalisation des curricula - à l'exemple des licences professionnelles telle que celle des métiers de l'immobilier à l'UOB - et les missions du Vice-Rectorat de l'université chargé de l'insertion professionnelle des étudiants. Cette impulsion vers une formation "à la carte" en lien direct avec les entreprises est le virage stratégique que nous attendions.

Cependant, réformer les cursus et bâtir des infrastructures de haut standing sont une condition nécessaire, mais loin d'être suffisante. Au-delà de ces efforts louables, l'urgence nationale appelle une transition managériale et une ingénierie de formation axée sur un impact réel et mesurable.

L'Université des Sciences de l'Education (U.S.E.), clé de voûte de la nouvelle architecture éducative

Pour réussir ce pari, nous devons situer l'U.S.E. au bon endroit dans l'appareil de formation de l'État. Il convient ici de rappeler la réforme par le Conseil des Ministres du 13 février 2025, qui a structuré le secteur en créant trois instituts dédiés à la formation professionnelle initiale des enseignants :

- L'IFPE (Institut de Formation des Professeurs d'Écoles)

- L'IFME (Institut de Formation aux Métiers de l'Éducation)

- L'IFETP (Institut de Formation à l'Enseignement Technique et Professionnel)

Libérée des contraintes de la formation professionnelle de base des instituteurs et des enseignants du secondaire, l'U.S.E. s'impose comme une université publique d'élite régie par le système LMD. Sous l'autorité du Ministère de l'Enseignement Supérieur, la mission de l'U.S.E. est universitaire, scientifique et de recherche-développement : former les concepteurs des programmes de demain, les spécialistes de l'ingénierie didactique, les experts en EdTech et les futurs cadres administratifs de notre système éducatif.

En d'autres termes, préparer celles et ceux qui vont imaginer et produire les contenus de formation qui seront enseignés aux futures générations. Quoi de plus important comme mission que celle de concevoir la matière première intellectuelle qui va façonner et forger le capital humain de la Nation ? Un enjeu de taille et une mission hautement stratégique et déterminante pour le Gabon, qui a décidé d'emprunter une trajectoire de redressement national.

Une feuille de route pour la nouvelle ingénierie pédagogique nationale

Afin que les ressources pédagogiques conçues par l'U.S.E. répondent aux besoins réels du pays, nous préconisons de les structurer autour de trois piliers cardinaux :

1. Un Ancrage Culturel et Technologique : « La science commence quand on a fait de sa culture un objet de connaissance. ». C'est le chemin emprunté par tous les pays qui ont réussi à décoller, que ce soit en Europe, en Asie (Chine, Inde, Corée, Singapour, Malaisie...) ou aux Amériques (USA, Canada, Brésil...). Voilà pourquoi il nous faut développer des contenus pédagogiques non plus en mode « copier-coller » de ce qui se fait ailleurs, mais d'abord ancrés dans notre patrimoine culturel et nos valeurs gabonaises et africaines, et connectés aux technologies mondiales les plus avancées, notamment l'intelligence artificielle appliquée à l'éducation.

2. La Diversification des Potentiels : Le triptyque réducteur « apprendre, mémoriser, retranscrire » ne peut plus être l'unique boussole du système éducatif au 21ème siècle. Avoir 20/20 ne garantit pas qu'un jeune sera un professionnel compétent et intègre. Inversement, de mauvaises notes ne signifient pas qu'un jeune « ne vaut rien ». En dehors de l'« intelligence scolaire », il y a bien d'autres formes d'intelligences que le système éducatif doit valoriser. Le véritable défi des éducateurs sera de déceler le talent unique de chaque jeune et de trouver les clés pour le guider vers l'excellence.

3. Une Pédagogie de l'Estime et de l'Inclusion : Un cadre d'apprentissage fondé sur une communication bienveillante qui restaure la confiance en soi chez les apprenants, et valorise l'effort autant que le résultat. Ce cadre doit intégrer « TOUS » les enfants, y compris ceux porteurs de handicaps (que ce soit les handicaps visibles comme les handicaps invisibles) ; Parce que l'inclusion, c'est reconnaître que chaque jeune, quel que soit son profil, est une ressource nationale à cultiver.

Conclusion

L'Université des Sciences de l'Éducation (U.S.E.) est une chance historique pour le Gabon de la Restauration. Pour transformer ces murs futuristes du Cap Esterias en un temple de l'innovation, la vision architecturale doit s'accompagner d'une transition managériale rigoureuse et axée sur les résultats. Alors mettons l'ingénierie pédagogique moderne et la conduite du changement au service des ambitions souveraines de notre Nation.

Dans le prochain volet, nous traiterons de l'importance concrète du « Savoir-être » et des compétences comportementales pour transformer notre système éducatif -- et avec lui, notre économie.

Serge Martial MOKANDA

Consultant-Formateur en Management & Transformation des Organisations

Ingénieur Pédagogique · Expert en Conduite du Changement · Ancien Conseiller Technique ministériel, Conférencier et Auteur du livre « Changer l'Afrique ! » (www.changerlafrique.com)