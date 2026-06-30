Sénégal: Diourbel/Audit des agents de l'Etat - 10.652 agents répertoriés sur la base des données

Le gouverneur de la région de Diourbel, Ibrahima Fall, accompagne du préfet de Diourbel, Abdou Khadir Diop, a procédé hier lundi au lancement officiel de l'audit biométrique des agents de l'état. Cette opération, initiée par le ministère de la Fonction publique sur toute l'étendue du pays, vise à moderniser l'Administration publique pour une meilleure gestion des ressources humaines. L'objectif de cet audit physique et biométrique est de fiabiliser le fichier national, en vue de maîtriser la masse salariale des agents de l'Etat.

Pour le gouverneur de la région de Diourbel, « l'objectif est d'avoir une idée réelle sur les effectifs mais aussi avoir une maîtrise sur la masse salariale. Il se peut qu'il y ait dans les régions des agents fictifs de l'Etat qui ne sont plus sur place, pour plusieurs raisons. Cela peut être un motif de voyage ou un motif de décès. Il y a un effectif de 10.652 agents sur la base des données ; mais l'audit permettra de corroborer cet effectif. Des équipes vont se déplacer dans le deux départements, Bambey et Mbacké. Ils vont redoubler d'efforts pour auditer le maximum possible. C'est à la fin des opérations que nous pourrons avoir un fichier exact », a-t-il conclu.