Congo-Brazzaville: Exploitation pétrolière - Perenco Congo entend porter sa production à cent mille barils par jour

Le groupe pétrolier français, Perenco, compte accroître sa production pétrolière en République du Congo, avec une production prévisionnelle de cent mille barils par jour sur les cinq prochaines années.

Le président directeur général de la société, François Perrodo, a présenté le projet au président de la République, Denis Sassou N'Guesso, le 29 juin à Oyo, une ville du département de la Cuvette.

Le programme d'activités de Perenco Congo prévoit un plan d'investissement structurel assez colossal planifié sur cinq ans. Il porte, en premier, selon le président du groupe, sur le forage d'un nouveau puits pétrolier assez significatif d'une capacité de production journalière de brut estimée à 90 000 barils d'ici à la fin de l'année.

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« Nous prévoyons d'investir plus de deux milliards de dollars sur les cinq prochaines années, essentiellement sur le forage, avec un vaste programme de réalisation de cent puits pétroliers sur cinq ans, soit une vingtaine de puits à réaliser par année. Les activités à exécuter porteront prioritairement sur la production et l'exploration, mais aussi sur la mise en oeuvre du projet FPSO, considéré comme le projet phare de Perenco sur les prochaines années. Nous avons aussi un immense projet de terminal flottant à réaliser. L'ensemble de ces réalisations nous coûteront un investissement global de près de 500 millions de dollars », a souligné le président directeur général de Perenco, François Perrodo.

Créée en 1975, Perenco est la deuxième société d'exploitation pétrolière française au Congo, après Total Energies.Elle exerce dans le pays depuis 2001.