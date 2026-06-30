Congo-Brazzaville: Partenariat - Le pays et l'équipementier Macron désormais liés par un accord

Le gouvernement congolais a annoncé que l'équipementier italien, Macron, habillera désormais toutes les sélections nationales. Une première dans l'histoire du sport congolais.

L'État congolais représenté par Hugues Ngouélondélé, ministre en charge des Sports, et Macron, ont paraphé un accord, le 29 juin à Bologne, en Italie. Cet accord épouse, en effet, la vision du gouvernement de la République du Congo, sous l'impulsion du président de la République, d'inscrire le développement du sport national parmi les priorités pour ce nouveau quinquennat.

Désormais, précisent les clauses du contrat, l'ensemble des fédérations sportives nationales sera doté de maillots Macron de haute qualité pour la participation des Diables rouges aux compétitions internationales. L'uniformisation des équipements pour l'ensemble des sélections nationales est une pratique visant à renforcer leur identité visuelle et standardiser leurs contrats.

Pendant la prochaine campagne des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2027, en effet , l'équipe nationale de football disposera de 75 maillots de compétition, soit trois maillots par joueur pour chaque rencontre.

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Outre les équipes nationales, les clubs locaux tireront aussi profit de ce partenariat . Les clubs de Ligue 1 recevront une dotation en équipements de compétition offerte par le ministère en charge des Sports. Notons que Macron avait signé un contrat avec la Fédération congolaise de football en novembre 2019. Mais sur ce contrat, la société était uniquement l'équipementier officiel des Diables rouges football et non des autres disciplines. Une anomalie qui est désormais corrigée.

Le contrat avec l'équipementier, faut-il le préciser, vise à améliorer la performance sportive en garantissant l'accès à du matériel de pointe. Cette vision vise surtout à soigner l'image du pays dans les compétitions de grande envergure.