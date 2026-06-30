Sénégal: Cheikh Diba annonce une hausse des investissements publics de plus de 500 milliards d'ici 2029

Dakar — Le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, Cheikh Diba, a annoncé mardi une hausse de 509,7 milliards de francs CFA des dépenses d'investissements au cours des trois prochaines années, afin d'accélérer la transformation économique et sociale du pays.

Les dépenses d'investissement devraient passer "de 2.402,8 milliards de francs CFA en 2027 à 2.912,5 milliards de francs CFA en 2029, soit une hausse de 509,7 milliards de francs CFA" pendant cette période, a-t-il déclaré, lors de la plénière de l'Assemblée nationale portant sur le Débat d'orientation budgétaire (DOB).

Selon les projections du Document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle (DPBEP) 2027-2029, cette hausse est portée par une volonté de réorienter les ressources publiques vers les projets les plus productifs.

"La hausse des dépenses d'investissement est consécutive à une orientation des ressources vers les projets à fort impact économique et social et à la rationalisation des projets peu efficients", a expliqué le ministre.

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Il a insisté sur le fait que la stratégie budgétaire retenue privilégie désormais l'investissement au détriment des dépenses de fonctionnement.

"L'État investit donc davantage tout en dépensant moins en fonctionnement", a-t-il indiqué.

Sur la période 2027-2029, les dépenses en capital devraient atteindre 7.840 milliards de francs CFA, en cohérence avec les ambitions de l'Agenda national de transformation Sénégal 2050, a ajouté le ministre de l'Economie, des Finances et du Plan.