Sénégal: Le gouvernement vise un déficit budgétaire de 3 % du PIB en 2029

30 Juin 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le gouvernement prévoit de ramener progressivement le déficit budgétaire à 3 % du produit intérieur brut (PIB) à l'horizon 2029, conformément aux critères de convergence de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), a indiqué, mardi, le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, Cheikh Diba.

"Le gouvernement prévoit de ramener progressivement le déficit budgétaire à 3 % du produit intérieur brut (PIB) à l'horizon 2029, conformément aux critères de convergence de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA)", a-t-il déclaré en présentant le Document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle (DPBEP) 2027-2029 devant l'Assemblée nationale.

Le ministre de l'Economie, des Finances et du Plan a insisté sur les résultats enregistrés dans la consolidation des finances publiques, malgré un contexte international marqué par des tensions géopolitiques et une hausse des prix de l'énergie.

"Le déficit budgétaire de l'année 2025 a été contenu à 6,4 % du PIB, nettement en-deçà du chiffre de 7,8 % fixé dans la loi de finances rectificative", a-t-il déclaré.

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Selon lui, cette performance traduit la crédibilité des mesures de redressement engagées par les autorités.

"Nous partons d'un déficit de 6,44 % du PIB en 2025 pour atteindre 4,9 % en 2027, puis 3,8 % en 2028 et enfin 3 % en 2029 conformément à la norme communautaire de l'UEMOA", a expliqué Cheikh Diba.

Il a précisé que cette trajectoire repose sur une meilleure mobilisation des ressources internes, la rationalisation des dépenses publiques et une maîtrise accrue de l'endettement.

Il a assuré que la réduction du déficit ne se fera cependant pas au détriment des investissements stratégiques, soulignant que "ce déficit sera justifié exclusivement par les dépenses d'investissement".

Pour les autorités, cette orientation vise à préserver les capacités de financement de l'économie, tout en renforçant la soutenabilité budgétaire de l'État.

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