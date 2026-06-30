Sénégal: Le pays attend plus de 700 milliards FCFA de recettes pétrolières et gazières entre 2027 et 2029

30 Juin 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Les recettes générées par l'exploitation des hydrocarbures devraient contribuer de manière significative au financement des politiques publiques au cours des prochaines années, au regard des dernières projections, a assuré, mardi, à Dakar, le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, Cheikh Diba.

"Les projections ont été revues à la lumière des récentes perturbations notées sur le marché pétrolier. Au total, 703,2 milliards de francs CFA ont été ciblés, dont 397,8 milliards en 2027, 168 milliards en 2028 et 137,4 milliards en 2029", a-t-il déclaré.

Cheikh Diba présentait le Document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle (DPBEP) 2027-2029, à l'occasion de la séance plénière de l'Assemblée nationale consacrée au Débat d'orientation budgétaire (DOB).

Selon le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, les prévisions initiales ont été ajustées pour tenir compte des évolutions du marché international.

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Les ressources attendues seront orientées vers les secteurs prioritaires de développement, a-t-il assuré.

"Les recettes issues de l'exploitation des hydrocarbures vont couvrir les dépenses prioritaires de l'État, notamment les secteurs sociaux, pour une réduction significative de la pauvreté", a ajouté Cheikh Diba.

Il a indiqué que ces financements serviront notamment au soutien des PME, à la campagne agricole, aux programmes sociaux ainsi qu'aux initiatives de lutte contre la pauvreté.

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