Sénégal: Ibrahima Sy mise sur 'une réelle cohérence' des interventions

Dakar — Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Ibrahima Sy, a procédé, mardi, au lancement des travaux du processus d'actualisation du Compact santé, en vue d'arriver à "une réelle cohérence" des interventions menées dans ce secteur.

Le Compact santé se veut un cadre stratégique et opérationnel d'alignement, de partenariat et de redevabilité relatif aux réformes prioritaires du système de santé.

Il constitue un engagement contractuel, éthique et moral entre l'État du Sénégal et ses partenaires au développement, traduisant une volonté commune de bâtir un système de santé "performant, régulier, accessible et centré sur les besoins des populations".

"Ces dernières années, notre pays a enregistré des progrès significatifs dans plusieurs domaines de la santé [...]. Toutefois, malgré ces acquis, notre système de santé demeure confronté à des défis majeurs", a déclaré M. Sy, à l'occasion d'un atelier national de lancement du processus d'actualisation du Compact santé.

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Le Sénégal, a-t-il souligné, "fait encore face à une fragmentation des interventions, à une multiplicité des cadres de planification et de suivi, à une dépendance aux financements extérieurs, ainsi qu'à des disparités territoriales qui limitent l'accès équitable aux services de santé et de qualité".

"Dans un contexte marqué par des ressources limitées et des besoins croissants des populations, il devient impératif de renforcer la coordination des acteurs, d'optimiser l'efficacité des investissements et d'assurer une réelle cohérence de l'ensemble des interventions menées dans le secteur de la santé. C'est précisément dans cette perspective que s'inscrit l'actualisation du Compact de santé", a-t-il soutenu.

"Notre ambition est clair", à savoir "disposer d'un cadre unique permettant à l'ensemble des secteurs d'agir selon le principe 'One plan, one budget, one report'. C'est-à-dire un seul plan stratégique, un seul cadre budgétaire et un seul système de reportage. Cette approche contribuera à renforcer la transparence, à réduire les duplications, à améliorer la redevabilité et à maximiser l'impact de chaque investissement réalisé dans le secteur de la santé", a indiqué le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique.

L'actualisation du Compact santé intervient également dans un contexte marqué par la finalisation de la stratégie nationale de transformation du système de santé 2026-2034, adossée à l'Agenda national de transformation Sénégal 2050, a-t-il ajouté.

"Le futur Compact devra constituer un véritable instrument d'accompagnement de cette transformation en favorisant un meilleur alignement des interventions et des financements sur les priorités nationales", a insisté Ibrahima Sy.

Prenant part à cette rencontre, les représentants de la Banque mondiale et de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ont pris l'engagement de consolider leur alignement sur les priorités nationales et de soutenir les réformes engagées par le gouvernement du Sénégal.