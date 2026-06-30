Sénégal: Budget 2027 - Le gouvernement mise sur la rigueur budgétaire et l'investissement pour soutenir la transformation économique

Dakar — Le gouvernement entend poursuivre en 2027 une politique combinant assainissement des finances publiques et renforcement des investissements structurants, afin de soutenir la transformation économique du Sénégal, a déclaré, mardi, le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, Cheikh Diba.

"Le gouvernement entend poursuivre en 2027 une politique combinant assainissement des finances publiques et renforcement des investissements structurants, afin de soutenir la transformation économique du Sénégal", a-t-il déclaré.

Cheikh Diba présentait, devant l'Assemblée nationale, le Document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle (DPBEP) 2027-2029, dans le cadre du Débat d'orientation budgétaire (DOB).

La stratégie gouvernementale "repose sur la transformation, l'efficience opérationnelle et les résultats", a insisté le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan.

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Selon lui, les dépenses du budget général atteindront 6.888,5 milliards de francs CFA en 2027, avant de progresser à 7.238,9 milliards en 2029, tandis que les investissements publics connaîtront une hausse significative sur la période.

La programmation budgétaire de cette année "n'est pas le résultat d'une politique d'austérité qui toucherait les populations. Elle résulte d'une rationalisation et d'un meilleur ciblage des subventions, d'une rationalisation des transferts courants et d'une meilleure maîtrise de la dette publique et de la masse salariale de l'État", a soutenu Cheikh Diba.

Les dépenses de fonctionnement devraient diminuer au profit des investissements productifs, a-t-il dit, précisant que "les investissements publics progresseront de 610 milliards de francs CFA sur la même période, pour un total de dépenses en capital atteignant 7.840 milliards de francs CFA".

"L'État investit donc davantage tout en dépensant moins en fonctionnement", a commenté M. Diba.

Dans cette dynamique, les dépenses d'investissement passeraient de 2.402,8 milliards de francs CFA en 2027 à 2.912,6 milliards en 2029, soit une augmentation de plus de 700 milliards de francs CFA.

Le gouvernement entend notamment orienter les ressources vers "les projets à fort impact économique et social, tout en procédant à la rationalisation des projets peu efficients", selon le ministre.

Cheikh Diba a également insisté sur les efforts de consolidation budgétaire engagés par l'État, avant de faire observer que le déficit budgétaire de l'année 2025 "a été contenu à 6,4 % du PIB, nettement en deçà du chiffre de 7,8 % fixé dans la loi de finances rectificative".

La trajectoire budgétaire retenue prévoit une réduction progressive du déficit, lequel passerait de 4,9 % du PIB en 2027 à 3,8 % en 2028, puis à 3 % en 2029, conformément aux critères de convergence de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest africaine.

"Nous partons d'un déficit de 6,44 % du PIB en 2025 pour atteindre 4,9 % en 2027, puis 3,8 % en 2028 et enfin 3 % en 2029 conformément à la norme communautaire de l'UEMOA", a expliqué le ministre.

Il a assuré que cette trajectoire est soutenue par une mobilisation accrue des recettes internes, la modernisation de l'administration fiscale et douanière ainsi que la valorisation des ressources minières, pétrolières et gazières.

Selon Cheikh Diba, le budget 2027-2029 s'inscrit dans la mise en oeuvre de l'Agenda national de transformation Sénégal 2050 et vise à concilier assainissement des finances publiques, soutien à la croissance et renforcement du capital humain.

"La trajectoire est exigeante mais crédible", "adossée à des recettes en forte croissance, à une hiérarchisation claire des investissements et à un ensemble cohérent de réformes structurantes", a-t-il indiqué.