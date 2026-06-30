Sénégal: Touba - L'autorité administrative salue le bon déroulement des épreuves du baccalauréat

Touba — L'adjoint au sous-préfet de Ndame, Daouda Mbow, s'est félicité, mardi, des bonnes conditions d'organisation des épreuves du baccalauréat dans les deux centres d'examen de la commune de Touba (centre).

En compagnie des autorités de l'inspection de l'éducation et de la formation de Mbacké, de la mairie de Touba mosquée et des services concernés, M. Mbow a assuré que toutes les dispositions ont été prises pour garantir le bon déroulement de l'examen.

"Nous avons constaté avec satisfaction que toutes les conditions sont réunies pour que l'examen se déroule dans d'excellentes conditions. Les surveillants, les candidats, les moyens matériels ainsi que le dispositif sécuritaire sont tous en place pour assurer le bon déroulement des épreuves", a-t-il déclaré lors de la traditionnelle visite des centres d'examen de l'école Badiane Maï et Touba Al Hazar.

L'adjoint au sous-préfet de Ndame a indiqué avoir relevé quelques absences, tout en notant une forte représentation des filles parmi les candidats inscrits.

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Il a également souligné que les surveillants ont rejoint les centres d'examen à l'heure et en nombre suffisant, permettant ainsi un démarrage normal des épreuves.

M. Mbow a, par ailleurs, salué l'implication du Conseil consultatif de la jeunesse de Touba et de la mairie de Touba Mosquée, qui ont apporté un appui à l'organisation à travers la restauration des candidats et des membres des jurys.

Pour le baccalauréat général, 11.781 candidats sont inscrits dans la région de Diourbel, dont 7.285 filles et 4.496 garçons. Les candidats sont répartis dans 24 centres d'examen regroupant 34 jurys.