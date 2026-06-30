Afrique: Un universitaire sénégalais lauréat du Prix d'excellence en mathématiques de l'Union mathématique africaine

Dakar — Le professeur Mamadou Abdoul Diop de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis a reçu le premier Prix d'excellence en mathématiques de l'Union mathématique africaine, une récompense qui "résonne particulièrement avec ses travaux de recherche actuels" sur les modèles mathématiques du cancer.

Il a reçu son prix lors d'une cérémonie tenue lundi à Yamoussoukro, dans le cadre du 11e Congrès de l'Union mathématique africaine, rapporte un communiqué parvenu à l'APS.

"L'obtention de ce prix constitue une reconnaissance exceptionnelle de ses travaux menés au sein du Laboratoire d'analyse numérique et informatique de l'UGB. Elle offre également une visibilité précieuse pour la poursuite de ses recherches sur les modèles mathématiques du cancer", indique le communiqué.

Le lauréat, titulaire d'un doctorat en mathématiques et actuellement vice-recteur chargé de la recherche au sein de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, consacre ses recherches à la modélisation stochastique.

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"Au cours des dernières années, ses travaux ont permis d'obtenir des avancées théoriques significatives en contrôle stochastique, en méthodes de quantification optimale et en épidémiologie", selon le communiqué.

Ils ont également permis de "développer un savoir-faire pour analyser les problèmes liés à la modélisation des systèmes complexes" et de "contribuer aux aspects quantitatifs et qualitatifs pour les systèmes dynamiques posés en dimension infinie".

Les apports théoriques des recherches du professeur Diop ont par ailleurs permis de "modéliser l'absorption, la diffusion et le métabolisme des médicaments par le corps humain dans le cadre des travaux sur les équations différentielles à impulsions non instantanée".

Les avancées enregistrées se sont également traduites par l'établissement d'un modèle de croissance de la population urbaine pour représenter la dynamique des populations, la dynamique des virus et les épidémies, selon la même source.