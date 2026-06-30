Tunisie: Baccalauréat-session de contrôle - Un candidat surpris en train de tricher avec une oreillette connectée à la Manouba

Un nouveau cas de fraude a été enregistré, ce mardi 30 juin 2026, lors de la deuxième journée des épreuves de la session de contrôle du baccalauréat. Un candidat a été surpris en train d'utiliser une oreillette connectée (« kit ») au centre d'examen du collège Abou El Kacem Chebbi à la Manouba.

Selon une source sécuritaire citée par l'agence TAP, la brigade de la police judiciaire a été chargée de l'enquête. L'élève, inscrit dans la section technique, a été entendu afin de déterminer l'origine de cet équipement utilisé pour la fraude.

Avec ce nouvel incident, le nombre de cas de tricherie ayant fait l'objet de poursuites judiciaires depuis la session principale du baccalauréat dépasse désormais neuf. Les personnes impliquées ont été déférées devant la justice, qui a ordonné leur remise en liberté en attendant la poursuite de la procédure, selon la même source.