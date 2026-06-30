Tunisie: SNCFT - Acquisition de cinq trains électriques chinois pour moderniser la ligne Moknine-Mahdia

La SNCFT a signé, ce mardi 30 juin 2026, un contrat portant sur l'acquisition de cinq trains électriques à unités multiples, dans le cadre du projet de modernisation de la ligne ferroviaire reliant Moknine à Mahdia.

Le contrat a été signé par le président-directeur général de la SNCFT, Chakib Rguig, et le directeur général des affaires internationales de la société chinoise China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC), Hu Tuanjie, en présence d'un représentant du ministère de l'Économie et de la Planification ainsi que de représentants de la banque finançant le projet.

Selon un communiqué de la SNCFT, cet investissement, d'un montant global de 38,2 millions d'euros, s'inscrit dans le projet de doublement et d'électrification de la ligne ferroviaire Moknine-Mahdia. Financé par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), le projet prévoit la livraison de la première rame dans un délai de deux ans à compter de la signature du contrat.

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Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie du ministère du Transport visant à développer le transport public collectif à travers la modernisation des infrastructures ferroviaires et le renforcement de la flotte de trains électriques. L'objectif est d'améliorer la qualité des services offerts aux voyageurs tout en favorisant un mode de transport plus économique et conforme aux objectifs de mobilité verte et durable.

La SNCFT souligne que ces nouveaux trains permettront d'augmenter la capacité de la ligne, d'améliorer la fréquence de l'exploitation et de mettre à la disposition des usagers des moyens de transport modernes, sûrs et confortables, répondant aux normes internationales les plus récentes en matière de sécurité et de qualité.

Enfin, la société estime que la signature de ce contrat témoigne de la solidité des relations de coopération entre la Tunisie et la Chine et de la volonté des deux pays de renforcer leur partenariat dans le domaine du transport ferroviaire, au service des objectifs de développement.