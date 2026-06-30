Tunisie: Croissance à 4,2 %, investissements à 20 % du PIB - Les objectifs du Plan 2026-2030

La Tunisie vient de franchir une étape majeure avec le dépôt devant l'Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) d'un projet de loi portant approbation du Plan de Développement 2026-2030.

Élaboré par le ministère de l'Economie et de la Planification en application des articles 75 et 77 de la Constitution, ce texte ambitionne de rompre avec les politiques de développement passées et de poser les bases d'un nouveau modèle économique et territorial. Le processus d'élaboration a été formellement lancé par la circulaire n° 10 du 22 avril 2025.

Conformément à la feuille de route fixée, le ministère de l'Economie et de la Planification a mis à disposition des conseils élus les guides méthodologiques, les rapports sectoriels et l'accompagnement technique nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les travaux se sont déroulés en deux phases : une première phase de consultation et de concertation entre les conseils et les structures techniques compétentes, suivie d'une phase de consolidation et d'arbitrage au niveau national.

Sur le plan macroéconomique, les objectifs sont clairement chiffrés : porter le taux de croissance annuel moyen à 4,2 % sur la période, contre 2,4 % lors du quinquennat précédent, avec une cible de 5,1 % à l'horizon 2030.

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Le taux d'investissement devrait quant à lui passer de 15,5 % à 20 % du PIB, appuyé par un portefeuille de projets publics estimé à près de 102 milliards de dinars et une enveloppe de financements extérieurs attendus de l'ordre de 6 milliards de dollars d'investissements directs étrangers.

La méthode d'élaboration constitue en elle-même une rupture. Pour la première fois en Tunisie, une approche ascendante a été adoptée : les priorités de développement ont été remontées depuis les conseils locaux, puis régionaux et de district, avant d'être consolidées au niveau national. Plus de 3 696 séances de travail ont été organisées à travers le pays, générant près de 50 000 propositions de projets.

Le Plan a fait l'objet d'un suivi rapproché de la présidence de la République tout au long de son élaboration. Sur le fond, le Plan est structuré autour de cinq orientations stratégiques majeures : garantir un développement social juste et inclusif par la réduction de la pauvreté et le renforcement de la protection sociale ; assurer un développement territorial équilibré entre les régions ; consolider le tissu économique et les infrastructures en soutenant les secteurs à haute valeur ajoutée et en stimulant l'investissement ; réaliser la sécurité alimentaire, hydrique et énergétique tout en préservant l'environnement ; et moderniser le cadre institutionnel pour renforcer l'efficacité des services publics.

Le Plan prévoit par ailleurs un dispositif de suivi et d'évaluation périodique, avec l'élaboration d'un rapport annuel dans le cadre de la balance économique et d'un rapport d'évaluation à mi-parcours.

Structuré autour de trois volets complémentaires, le document couvre les orientations générales et objectifs de développement, les politiques de développement sectorielles, et le développement territorial.

Ce dernier axe traduit l'un des engagements centraux du Plan : réduire les disparités historiques entre les régions côtières et intérieures, et promouvoir une répartition plus équitable des investissements entre les cinq districts du pays.

Dans les prochaines semaines, nous reviendrons en détail sur chacune de ces trois composantes, en examinant les ambitions du Plan, les défis de sa mise en oeuvre et les questions que soulève cette stratégie de développement pour la prochaine décennie tunisienne.