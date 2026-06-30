Tunisie: L'INM recrute 22 nouveaux cadres et agents

L'Institut National de la Météorologie (INM) s'apprête à renforcer ses effectifs. L'institution vient d'annoncer l'ouverture d'un concours externe sur dossiers, complété par un examen oral, visant à recruter 22 nouveaux cadres et agents dans des spécialités aussi bien techniques qu'administratives.

Cette vague de recrutements s'inscrit dans une stratégie globale de modernisation. L'objectif affiché par l'INM est de consolider ses compétences managériales et techniques afin d'optimiser ses performances dans ses domaines clés, à savoir les prévisions météorologiques, la recherche scientifique, les services climatiques et la mise à niveau de ses systèmes d'information. Les candidats intéressés ont jusqu'au 27 juillet 2026 à 16h00 pour soumettre leur dossier, date de clôture rigoureuse des candidatures.

Selon les détails fournis par le communiqué officiel de l'institut, les postes d'ingénieurs se répartissent entre l'informatique avec deux postes, la mécatronique avec deux postes également, et la géophysique qui se voit attribuer un poste. Le corps des administrateurs accueillera quant à lui trois nouveaux profils, répartis équitablement à raison d'un poste chacun pour le contrôle de gestion, la comptabilité et la gestion des ressources humaines.

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Le secteur technique bénéficiera du renfort de six techniciens supérieurs. Parmi eux, quatre spécialistes en électronique seront déployés entre les sites de Tunis et de Sfax, tandis que deux experts en réseaux informatiques rejoindront la capitale. Par ailleurs, l'administration centrale ouvrira ses portes à quatre adjoints d'administration -- titulaires d'un diplôme de fin de premier cycle universitaire, d'un diplôme d'études technologiques supérieures ou équivalent en gestion, économie ou finance -- ainsi qu'à deux secrétaires d'administration, toutes sections confondues. Enfin, deux postes d'agents de service, spécialisés dans la conduite de véhicules, viennent compléter cette liste.

Pour postuler aux grades d'ingénieurs, l'obtention du diplôme national d'ingénieur dans la discipline requise est obligatoire. Les candidats aux postes d'administrateurs devront quant à eux justifier d'une maîtrise, d'une licence nationale ou d'un titre équivalent. Enfin, l'accès aux postes de techniciens supérieurs reste conditionné par la détention d'une maîtrise, d'une licence nationale ou d'un diplôme issu du cursus LMD (Licence-Master-Doctorat) en adéquation avec la spécialité demandée.