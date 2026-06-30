Tunisie: Défense - Vers un projet de loi visant à réformer le service national

Le ministère de la Défense nationale est à un stade avancé dans l'élaboration d'un projet de loi visant à moderniser le service national. En réponse à une question écrite de la députée Fatma Mseddi, l'institution a précisé que cette réforme majeure ambitionne de rendre le dispositif plus attractif et en phase avec les réalités socio-professionnelles des jeunes, tout en garantissant une égalité effective devant ce devoir citoyen.

Pour rompre avec le désintérêt des nouvelles générations, le texte prévoit d'importantes mesures incitatives. Les conscrits pourraient ainsi bénéficier d'une revalorisation de leur solde mensuelle, d'un accès élargi à la formation professionnelle ainsi que de points de bonification ou d'une priorité d'embauche lors des concours de la fonction publique. L'objectif est également de mobiliser ces compétences dans des projets d'utilité publique, en étroite coordination avec les différents ministères.

Cette refonte repose sur une évaluation critique de la loi en vigueur depuis 2004. S'appuyant sur une étude scientifique de 2017 qui désignait la durée de la conscription comme le principal frein à l'engagement des jeunes, le ministère étudie sérieusement une réduction du temps de service. L'option privilégiée s'oriente vers un format plus court et intensif, axé sur les valeurs civiques et l'acquisition de compétences opérationnelles.

Enfin, l'analyse rigoureuse des données relatives aux insoumis et aux poursuites judiciaires militaires nourrit directement ces nouvelles orientations législatives, qui s'inscrivent dans la lignée des exemptions exceptionnelles adoptées en 2024. Le ministère réaffirme par ailleurs la solidité du système de réserve tunisien, qui continue d'intégrer les militaires retraités et les anciens conscrits pour maintenir la pleine préparation au combat de l'armée nationale.

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