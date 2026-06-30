Tunisie: Dre Asmahan Souissi, spécialiste en dermatologie reçoit le prestigieux prix « Young Dermatologists International Achievement Award »

Le corps médical tunisien brille une nouvelle fois à l'échelle internationale. La Dre Asmahan Souissi, spécialiste en dermatologie à l'hôpital des Forces de sécurité intérieure de La Marsa, vient de se voir décerner le prestigieux prix « Young Dermatologists International Achievement Award » pour l'année 2027, au titre de la région Afrique. Cette distinction de haut vol lui a été attribuée par la Société internationale de dermatologie (ISD).

Une consécration face à une concurrence record

Cette consécration fait suite à une candidature proposée par la Société africaine de dermatologie et de vénéréologie (ASDV). Le conseil d'administration de l'organisation internationale a officiellement validé cette nomination lors de sa réunion du 20 juin 2026, après avoir examiné un nombre record de dossiers cette année.

La Dre Souissi recevra officiellement son prix lors de la cérémonie d'ouverture du 26e Congrès mondial de dermatologie, qui se tiendra à Guadalajara, au Mexique, du 21 au 26 juin 2027.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La reconnaissance de l'excellence tunisienne

La direction de l'hôpital de La Marsa a exprimé sa profonde fierté face à cette distinction internationale, soulignant qu'elle reflète la compétence et l'excellence des cadres médicaux tunisiens sur la scène scientifique mondiale.

Un parcours d'excellence

Figure incontournable de la médecine en Tunisie, la Dre Asmahan Souissi est professeure agrégée en dermatologie à la Faculté de médecine de Tunis. Elle a également occupé le poste de secrétaire générale de la Société tunisienne de dermatologie et de vénéréologie (STDV).

Ce prix s'inscrit dans le cadre du programme de la Société internationale visant à soutenir les jeunes praticiens, placé sous le thème évocateur : « La santé de la peau pour le monde ».