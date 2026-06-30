Tunisie: Centre de protection des personnes âgées - Lancement d'un programme de loisirs pour les seniors

30 Juin 2026
La Presse (Tunis)

Le programme « séjour estival destiné aux séniors » résidents dans les établissements de protection des personnes âgées relevant de l'union tunisienne de solidarité sociale (UTSS) a été lancé le week-end dernier, en partenariat avec le ministère de la famille, de la femme, de l'enfance et des personnes âgées.

L'UTSS a annoncé, mardi, dans son communiqué l'organisation du premier séjour estival, dans la ville de Hammamet, au profit des résidents dans le centre de protection des personnes âgées de Menzel Bourguiba, dans le cadre du renforcement des programmes de prise en charge de cette catégorie et l'amélioration de la qualité des services fournis.

Elle a été précisé que ce programme a permis aux participants de profiter des moments de loisirs et de convivialité à travers l'organisation d'activités culturelles, et sportives, d'ateliers créatifs et de jeux, visant à animer la vie quotidienne des résidents.

Par ailleurs, le programme a comporté des soirées artistiques, des spectacles de chant et de musique, offrant aux participants l'occasion d'exprimer leurs talents et de raviver leurs souvenirs dans une ambiance festive.

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Ce programme estival se poursuivra pour inclure les résidents dans les différents centres de protection des personnes âgées relevant de l'UTSS et les résidents dans le centre de protection des personnes ayant des déficiences intellectuelles et sans soutien familial à la Manouba.

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