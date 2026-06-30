Tunisie: VERMEG reçoit l'International Excellence Award 2026 lors du Tunisia Investment Forum

VERMEG a reçu aujourd'hui l'International Excellence Award 2026 dans le cadre de la 22ème édition du Tunisia Investment Forum, organisée par FIPA Tunisia. Cette distinction a été décernée lors de la cérémonie d'ouverture par Son Excellence Mme Sarra Zaafrani Zenzri, Cheffe du Gouvernement, en présence de membres du gouvernement, d'ambassadeurs, de représentants institutionnels, d'investisseurs et de partenaires économiques de la Tunisie.

Ce prix vient saluer le parcours d'une entreprise technologique née en Tunisie, devenue un acteur international de référence dans l'édition de logiciels financiers. Depuis plus de trente ans, VERMEG conçoit des solutions logicielles critiques destinées aux banques, aux banques centrales, aux infrastructures de marché et aux compagnies d'assurance.

Présente dans plus de 40 pays, VERMEG accompagne aujourd'hui plus de 160 institutions financières, dont 24 banques centrales, et occupe une position de leader mondial dans des domaines hautement spécialisés.

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Cette reconnaissance met également en lumière l'ancrage fort de VERMEG en Tunisie et sa contribution au rayonnement du savoir-faire technologique tunisien à l'international. À travers son hub majeur de développement, de recherche et d'expertise, l'entreprise participe au transfert technologique, au développement de compétences à forte valeur ajoutée et à la construction de solutions innovantes utilisées par certaines des institutions financières les plus exigeantes au monde.

Avec plus de 30 % de ses équipes dédiées à la R&D, VERMEG poursuit aujourd'hui une nouvelle phase de développement autour de l'innovation et de l'intelligence artificielle.

« Cette distinction est une grande fierté pour VERMEG. Elle récompense avant tout une aventure collective, portée depuis plus de trente ans par des talents capables de concevoir, depuis la Tunisie, des solutions technologiques parmi les plus avancées du secteur financier. Elle nous encourage à poursuivre nos investissements dans l'innovation, l'intelligence artificielle et le développement des compétences », a déclaré Badreddine Ouali, Founder & Chairman de VERMEG.

À travers cet award, VERMEG confirme son rôle de fleuron technologique tunisien à rayonnement international, capable de concilier excellence mondiale, ancrage local, innovation et impact durable.