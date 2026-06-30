L'internationalisation du produit artisanal tunisien s'impose comme un axe de relance prioritaire pour les économies régionales. Un atelier stratégique se tiendra ce jeudi 2 juillet à Sousse pour initier les artisans aux rouages du commerce international. Les dispositifs de soutien comme FOPRODEX et Easy Export seront au coeur des débats.

Faut-il d'emblée rappeler que le compte à rebours touche à sa fin pour ceux désireux d'assister à cette session tant la date limite pour formaliser l'inscription via le formulaire numérique officiel est fixée à aujourd'hui même, mardi 30 juin.

Ceci dit, il est à savoir que c'est dans le cadre du déploiement de son plan annuel de formation que la Chambre de Commerce et d'Industrie du Centre (CCIC), basée à Sousse, s'associe aux directions régionales de l'artisanat pour organiser une journée d'étude et de formation ce jeudi 2 juillet 2026 au siège de la Chambre.

Intitulé « Les mécanismes d'exportation et la pénétration des marchés extérieurs », cet atelier technique s'adresse en priorité aux artisans chevronnés, aux dirigeants de PME oeuvrant dans le secteur et aux jeunes promoteurs désireux de franchir le cap de l'exportation.

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L'objectif de cette session est de lever les barrières administratives et techniques qui peuvent freiner les créateurs locaux. Le programme pédagogique passera au crible l'ensemble de l'arsenal législatif et réglementaire qui encadre le commerce international en Tunisie. Les experts de la CCIC détailleront le parcours chronologique d'une opération d'exportation, de la structuration d'une stratégie marketing internationale adaptée aux spécificités de l'artisanat jusqu'aux formalités douanières et logistiques complexes aux frontières.

Clôture des inscriptions ce mardi 30 juin

La vulgarisation des dispositifs d'appui financier et logistique mis en place par l'État pour soutenir la compétitivité des entreprises à l'étranger, seront au coeur du programme. Les participants bénéficieront d'une présentation approfondie du programme de facilitation « Easy Export » ainsi que des mécanismes de subvention et de prise en charge du Fonds de promotion des exportations (FOPRODEX), géré par le CEPEX.

Les organisateurs ont lancé un appel à la mobilisation générale à destination du tissu artisanal du Centre et du Sahel. Les artisans et chefs d'entreprises installés dans les gouvernorats de Sousse, Monastir, Mahdia et Kairouan sont invités à assister à cette session. A noter que la date limite pour formaliser l'inscription via le formulaire numérique officiel est fixée à aujourd'hui même, mardi 30 juin.