Tunisie: Le pays dans le viseur des touristes russes

La Tunisie ambitionne d'augmenter significativement le nombre de touristes en provenance de Russie, a indiqué le chargé d'affaires à l'ambassade de Tunisie à Moscou, Béchir Langar, qui a exprimé la volonté des autorités de renforcer l'attractivité de la destination tunisienne auprès du marché russe.

Selon le diplomate, la desserte aérienne entre les deux pays demeure limitée mais stable. Deux vols hebdomadaires relient actuellement Moscou à Tunis, tandis que quatre rotations par semaine sont assurées au départ de Saint-Pétersbourg. Cette offre reste toutefois insuffisante pour soutenir une croissance plus rapide des flux touristiques.

Le principal obstacle identifié concerne la disponibilité réduite des appareils et les difficultés rencontrées par les tour-opérateurs pour affréter davantage de vols. Ces contraintes logistiques freinent, selon les autorités, le développement du marché russe vers la Tunisie.

Malgré ces limites, les indicateurs touristiques affichent une nette progression. En 2025, la Tunisie a accueilli environ 50 000 touristes russes, soit près du triple par rapport à l'année précédente, selon l'agence de presse russe TASS. Cette hausse est attribuée notamment à la reprise progressive des liaisons aériennes et à la diversification des marchés émetteurs.

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Un facteur important de cette dynamique reste le régime d'exemption de visa accordé aux ressortissants russes depuis 2014. Ce dispositif leur permet de séjourner en Tunisie jusqu'à trois mois sans formalités de visa, facilitant ainsi l'accès à la destination.

Les autorités tunisiennes considèrent le marché russe comme un axe stratégique de diversification touristique, dans un contexte de concurrence régionale accrue et de recherche de nouveaux relais de croissance pour le secteur.