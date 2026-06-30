Tunisie: Artisanat - Huit créateurs Tunisiens seront sélectionnés pour la Foire internationale de Marseille

30 Juin 2026
La Presse (Tunis)
Par Abir Chemli

Le savoir-faire artisanal tunisien s'apprête à s'exposer dans le sud de la France. L'Office national de l'artisanat (ONA) a officialisé le lancement de la campagne de sélection pour la prochaine édition de la prestigieuse Foire internationale de Marseille, programmée du 25 septembre au 5 octobre 2026.

Organisée en partenariat étroit avec la Fédération nationale de l'artisanat (relevant de l'UTICA), cette mission commerciale d'envergure vise à positionner le patrimoine et la création tunisienne au coeur de l'un des plus grands rassemblements économiques de la zone méditerranéenne.

Les critères de représentativité fixés par l'Office sont particulièrement sélectifs. Le pavillon tunisien accueillera un contingent restreint de huit artisans ou entreprises artisanales d'élite.

Les organisateurs veilleront à retenir des profils issus de disciplines et de spécialités variées (poterie, tissage, maroquinerie, cuivre, etc.) afin d'offrir une vitrine exhaustive, moderne et qualitative de la production nationale. Cette initiative a pour objectif fondamental de booster l'exportation des produits faits main, de nouer des partenariats d'affaires durables et de conquérir de nouvelles parts de marché sur le continent européen.

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Clôture des inscriptions le 8 juillet prochain

Les créateurs et chefs d'entreprises artisanales intéressés par cette opportunité d'expatriation commerciale devront agir rapidement. La date limite absolue pour la réception et la validation des dossiers administratifs est arrêtée au mercredi 8 juillet 2026.

Pour postuler, les candidats doivent impérativement déposer physiquement leurs dossiers de candidature auprès du commissariat régional de l'artisanat de leur gouvernorat d'origine, l'administration territoriale étant seule habilitée à valider l'éligibilité technique et fiscale des dossiers de ses ressortissants avant leur transmission au comité national de sélection.

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