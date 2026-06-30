Ile Maurice: Paul Bérenger dénonce, Michaël Sik Yuen contre-attaque

Les échanges se sont enflammés sur les réseaux sociaux entre le leader du Fron Militan Progresis, Paul Bérenger, et le ministre du Commerce et de la protection des consommateurs, Michaël Sik Yuen, autour de l'utilisation du Price Stabilisation Fund. Dans une publication sur Facebook, Paul Bérenger affirme que Rs 600 millions allouées au fonds n'ont pas été utilisées alors que «le coût de la vie explose».

S'appuyant sur les débats du Committee of Supply du 26 juin, il souligne que seulement Rs 1,4 milliard des Rs 2 milliards prévues pour l'exercice budgétaire 2025-2026 ont été dépensées. Selon lui, ces ressources auraient dû être davantage mobilisées afin de stabiliser les prix et de protéger le pouvoir d'achat des Mauriciens.

La réaction de Michaēl Sik Yuen ne s'est pas fait attendre. Dans un message publié également sur Facebook, le ministre se dit «surpris» par les déclarations de l'ancien Premier ministre adjoint, rappelant que ce dernier présidait autrefois le comité interministériel chargé du Price Stabilisation Fund. Le ministre avance plusieurs explications.

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Il précise d'abord que les Rs 2 milliards représentaient une enveloppe maximale et que la période concernée couvre seulement dix mois et non une année financière complète. Selon lui, comparer les dépenses réalisées à l'enveloppe annuelle donne une vision incomplète de la situation.

Michaël Sik Yuen soutient également qu'une grande partie des Rs 600 millions non dépensées provient de la réforme du mécanisme de subvention du pain. Il affirme que cette réforme a permis de mettre fin à des abus, certaines boulangeries ayant, selon lui, profité du système ou exporté de la farine subventionnée vers les Comores.

Le ministre ajoute enfin que le Budget 2026-2027 élargit le Price Stabilisation Fund à une troisième liste de produits essentiels, dont le thon en conserve, le corned-beef, les lentilles et les aliments pour nourrissons, afin que les économies réalisées bénéficient directement aux consommateurs.