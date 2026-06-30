Ile Maurice: Un bébé de 11 mois hospitalisé après avoir avalé une substance soupçonnée d'être de la drogue

30 Juin 2026
L'Express (Port Louis)
Par Selvanee Vencatareddy-Nursingen

Samedi, un bébé de 11 mois a été admis à l'hôpital après avoir ingéré une substance suspectée d'être de la drogue synthétique. Les faits se seraient produits dans une maison à Vacoas.

Selon la mère, son concubin serait rentré au domicile dans l'après-midi du samedi 27 juin avec un petit morceau de papier de couleur verte qu'elle soupçonnait de contenir de la drogue synthétique. Au moment des faits, elle préparait le repas de sa fille dans la cuisine, tandis que le bébé jouait dans une chambre en compagnie de son père.

Ce serait à ce moment-là que l'enfant aurait, selon elle, avalé ce morceau de papier. Ce n'est que le lendemain matin que la mère aurait constaté un comportement inhabituel chez sa fille. Inquiète de son état de santé, elle l'a emmenée à l'hôpital, où le bébé a été admis en observation.

À la suite de cette plainte, la police a procédé à l'arrestation du père de l'enfant, âgé de 41 ans. Il a été placé en détention au poste de police de Curepipe, en attendant sa comparution devant la justice. L'enquête se poursuit afin de déterminer les circonstances exactes de cet incident et de confirmer la nature de la substance que l'enfant aurait ingérée.

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