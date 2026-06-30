Ile Maurice: 54 équipes mobilisées contre l'abus de substances, Curtin Mauritius remporte le hackathon

Charles Telfair Education a une nouvelle fois réuni les talents numériques de demain à l'occasion de la troisième édition de son hackathon annuel, le Game of Code, du 24 au 26 juin. Cette année, l'institution a choisi de placer la lutte contre l'abus de substances au coeur de la compétition.

À travers le thème «Towards Recovery: Building Safer Communities», les participants ont été invités à réfléchir à la manière dont la technologie peut contribuer à construire des communautés plus sûres et à répondre à l'un des défis sociétaux les plus préoccupants de notre époque. Pour ancrer le défi dans la réalité, la National Agency for Drug Control a ouvert les travaux en dressant un état des lieux de la consommation de drogues à Maurice et des enjeux actuels en matière de prévention et de détection précoce.

Le 24 juin, 54 équipes d'étudiants en informatique issues de cinq établissements d'enseignement supérieur du pays notamment Curtin Mauritius, l'université de Maurice, l'Université de technologie de Maurice, Middlesex University Mauritius et Polytechnics Mauritius, ont reçu un défi commun : imaginer comment la technologie peut contribuer à détecter, prévenir et combattre l'abus de substances. Pendant 12 heures, les participants ont conçu des solutions innovantes sous forme d'applications mobiles, de plateformes web ou de systèmes d'alerte.

Le 26 juin, les équipes ont défendu leurs projets devant un panel de représentants de plus de 24 membres du jury issus de plus de 19 entreprises et organisations du secteur des technologies de l'information. Status 200, composé d'étudiants de Curtin Mauritius a remporté le premier prix de Rs 50 000, devant Dhruv and Friends et Backprop Pirates, tous deux de Middlesex University, qui ont respectivement remporté le deuxième prix de Rs 30 000 et le troisième prix de Rs 20 000.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour le Dr Sarita Hardin-Ramanan, Head of the Faculty of Accounting, IT, Law and Finance à Charles Telfair Education, le Game of Code reflète parfaitement l'esprit de ces formations : «C'est une plateforme pour apprendre, se challenger, mais aussi bénéficier des retours d'experts du secteur et créer des liens avec des professionnels, afin d'enrichir leur expérience d'apprentissage et de mieux se préparer au monde du travail.»

Jeremy Charoux, Executive Director de Charles Telfair Education, a quant à lui souligné la portée éducative de l'événement : «Le Game of Code incarne ce que nous croyons profondément : que l'enseignement supérieur doit former des esprits capables d'agir sur le monde. Ce qui se passe ici en quelques jours résume ce que l'éducation devrait toujours être : de la rigueur, de la créativité et la volonté d'apporter des solutions à des défis réels.»