Ile Maurice: Les trois médicaments aGLP1 disponibles

À la suite de notre interview de Sadeck Vawda, parue dans l'édition de l'express du samedi 27 juin concernant les médicaments aGLP-1 entrant dans la prise en charge du diabète, de l'obésité et du surpoids, nous avons reçu plusieurs demandes concernant la disponibilité de ces produits.

Les pharmacies de l'île proposent l'Ozempic en stylo prérempli, à s'injecter une fois par semaine. Ce médicament traite uniquement le diabète et son coût mensuel est de Rs 6 300.

Le Mounjaro, également en stylo pré-rempli à s'injecter une fois par semaine, est disponible uniquement pour quelques patients à titre compassionnel. Il entre dans le traitement du diabète, de l'obésité et du surpoids et coûte entre Rs 10 000 et Rs 16 000 par mois, selon la dose utilisée.

Le Tirzee (photo), qui est le générique du Mounjaro, en stylo pré-rempli jetable en dose unique, est très pratique à utiliser une fois par semaine. Il traite le diabète, l'obésité et le surpoids et c'est le produit le moins cher du marché, soit entre Rs 3 000 et Rs 5 600 par mois, selon la dose utilisée.