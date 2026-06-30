Ile Maurice: Chiffre d'affaires de Rs 13,5 milliards et une nouvelle ambition stratégique

Mauritius Telecom a clôturé son exercice financier 2025 sur une solide performance, avec un chiffre d'affaires de Rs 13,5 milliards, et ce malgré un environnement concurrentiel soutenu et une forte volatilité des changes. Le groupe a par ailleurs consolidé ses positions sur le marché, accéléré sa transformation avec le lancement de mytGPT et défini une nouvelle ambition stratégique : faire de Maurice la passerelle numérique de confiance entre l'Afrique et l'Asie.

«2025 a été une année de fondations. Nous avons renforcé nos activités coeur, fixé une ambition claire pour le pays et livré aux Mauriciens, pour la première fois, une infrastructure d'intelligence artificielle souveraine. Le prochain chapitre, ce que nous avons construit sur ces fondations, nous le dévoilerons au All my.t, les 16 et 17 juillet», a souligné Veemal Gungadin, Chief Executive Officer de Mauritius Telecom, à l'issue de son assemblée générale hier matin.

De son côté, le chairman du groupe, Sarat Lallah, a expliqué que cette performance est le reflet d'une gouvernance rigoureuse et d'une gestion responsable. «Nous avons maintenu les plus hauts standards de gouvernance, de transparence et de responsabilité, tout en renforçant la résilience opérationnelle du groupe afin d'assurer la continuité de nos activités face aux défis de demain», a-t-il affirmé.

Nous y reviendrons.

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