Ile Maurice: Bien manger en hiver - L'équilibre avant la perfection

En hiver, les habitudes alimentaires évoluent naturellement. Les températures plus fraîches donnent envie de plats chauds, réconfortants et souvent plus riches. Pourtant, selon la diététicienne Yovanee Veerapen, il est tout à fait possible de profiter de cette saison, tout en préservant son équilibre nutritionnel et en renforçant son système immunitaire.

Selon l'Organisation mondiale de la santé, une alimentation saine contribue à prévenir les maladies non transmissibles telles que le diabète, les complications cardiovasculaires et certains cancers. L'organisme recommande notamment la consommation d'au moins 400 grammes de fruits et légumes par jour ainsi qu'un apport suffisant en fibres alimentaires.

Pour la diététicienne, l'hiver est le moment idéal pour privilégier les produits de saison. Parmi les fruits recommandés figurent les mandarines et les goyaves, reconnues pour leur richesse en vitamine C, en fibres et en micronutriments essentiels. Du côté des légumes, les brèdes occupent une place importante dans l'alimentation hivernale.

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«Les fibres jouent un rôle fondamental dans la santé intestinale. Elles agissent comme des prébiotiques qui nourrissent les bonnes bactéries présentes dans l'intestin», explique-t-elle. Une flore intestinale équilibrée contribue au bon fonctionnement du système immunitaire, un aspect particulièrement important durant les mois plus froids.

La spécialiste reconnaît qu'en hiver, il est naturel d'avoir davantage faim et d'être attiré par des repas plus copieux. Plutôt que de lutter contre cette tendance, elle recommande d'adopter une approche stratégique. L'objectif consiste à augmenter la présence de protéines et de fibres dans les repas afin de favoriser la satiété.

Associer fibre et protéines

Les protéines, présentes notamment dans les oeufs, le poisson, le poulet, le lait ou encore les légumineuses, permettent de réduire les fringales et de maintenir un sentiment de satiété plus longtemps. Associées aux fibres, elles constituent un excellent moyen de profiter de plats réconfortants sans excès.

Les fruits et légumes demeurent incontournables tout au long de l'année, mais leur importance semble encore plus marquée durant l'hiver. Outre les vitamines et les minéraux qu'ils apportent, ils contiennent des antioxydants qui contribuent à protéger les cellules de l'organisme contre le stress oxydatif.

Face aux nombreuses tendances véhiculées sur les réseaux sociaux, Yovanee Veerapen rappelle qu'une alimentation équilibrée n'a rien à voir avec la perfection. Selon elle, vouloir composer une assiette parfaite à chaque repas est non seulement irréaliste, mais également contre-productif.

«Nous sommes des êtres humains. Certains jours seront plus équilibrés que d'autres, et cela fait partie de la vie», souligne-t-elle. L'essentiel est de veiller à intégrer régulièrement des protéines, des fibres et de bonnes graisses dans son alimentation, tout en s'autorisant occasionnellement des aliments plus gourmands.

La diététicienne insiste également sur l'importance des petits changements quotidiens. Remplacer progressivement les boissons sucrées par de l'eau, préparer son déjeuner à la maison ou encore réduire la fréquence des repas pris à l'extérieur peuvent avoir des effets significatifs sur la santé à long terme.

Varier et alterner

La variété alimentaire constitue un autre élément essentiel. Selon les recherches scientifiques, une alimentation diversifiée favorise une meilleure diversité du microbiote intestinal. Pour cette raison, Yovanee Veerapen recommande d'alterner régulièrement les fruits, les légumes, les céréales et les différentes sources de protéines.

Au-delà de l'aspect nutritionnel, la diversité permet également de préserver le plaisir de manger. Consommer continuellement les mêmes aliments, même s'ils sont sains, risque de provoquer lassitude et démotivation.

L'hiver ne signifie pas non plus renoncer aux plaisirs culinaires. Les recettes traditionnelles peuvent être revisitées afin d'être plus nutritives, sans perdre leur côté gourmand. Une soupe enrichie en légumes ou un gâteau préparé avec des ingrédients plus intéressants sur le plan nutritionnel peuvent constituer d'excellentes alternatives.

Dans un contexte marqué par la hausse du coût de la vie, la spécialiste encourage les familles à effectuer des choix alimentaires réfléchis. Les oeufs, les sardines en conserve, le thon, le poulet, le lait et les yaourts demeurent des options nutritives et relativement accessibles. Elle rappelle qu'investir dans des aliments nourrissants représente souvent un meilleur choix que l'achat régulier de produits ultra-transformés, souvent riches en sucre, en sel et en mauvaises graisses. Ils devraient être consommés avec modération.

Concernant les enfants, Yovanee Veerapen estime que les parents doivent avant tout donner l'exemple. Les habitudes alimentaires se construisent au quotidien et les enfants reproduisent souvent les comportements observés à la maison. Il ne s'agit pas d'interdire totalement les friandises, mais plutôt d'en limiter la disponibilité et la fréquence de consommation.

La diététicienne met en garde contre les idées reçues sur les régimes. Beaucoup de personnes associent encore la perte de poids à des restrictions sévères, au saut de repas ou aux jeûnes prolongés. Pourtant, ces pratiques sont souvent difficiles à maintenir dans le temps et peuvent entraîner des carences nutritionnelles.