Ile Maurice: Un ingénieur agressé et délesté de son matériel informatique estimé à Rs 600 000

Ce qui devait être une simple pause sur le bord de la route s'est transformé en une violente agression. Un ingénieur informatique de 39 ans a été victime d'un vol avec violence dans la soirée du jeudi 25 juin à Gokhoola, Piton. Blessé et retrouvé inconscient après avoir tenté de fuir, il a été admis à l'hôpital sir Seewoosagur Ramgoolam National, Pamplemousses. Le préjudice est estimé à environ Rs 600 000.

Selon sa version des faits, la victime roulait vers l'Amitié lorsqu'il a ressenti de la fatigue. Il s'est arrêté sur le bas-côté de la route, à proximité du shivala de Gokhoola, pour se reposer un moment. Il affirme qu'un inconnu se trouvait déjà dans son véhicule, sans qu'il ne s'en rende compte. Peu après, un individu s'est approché de la portière, a frappé à la vitre et lui a lancé : «Bourzwa, bann-la pe kokin ou par deryer.» Surpris, il a immédiatement démarré son 4x4 pour quitter les lieux.

C'est alors qu'il s'est retrouvé dans un champ de canne situé à proximité. Une fois dans la zone, la vitre de son véhicule aurait été violemment brisée dans des conditions encore floues, dans l'obscurité totale. Il n'a pas pu identifier son ou ses agresseurs. Peu après, il aurait reçu un coup de poing au cours de l'altercation. Pris de panique, il a quitté son véhicule et a pris la fuite à travers le champ de canne. Dans sa course, il a tenté de franchir un canal d'évacuation mais a chuté et a perdu connaissance.

Avant de s'évanouir, il a réussi à contacter son épouse. Peu après, son beau-frère est arrivé sur les lieux et l'a conduit à l'hôpital où il a été admis. Ce n'est que le lendemain que le vol a été constaté lors de l'inventaire du véhicule effectué par son épouse. Plusieurs équipements informatiques appartenant à son employeur avaient été emportés, dont un ordinateur portable HP, des multiprises, connecteurs et câbles de fibre optique, pour une valeur totale estimée à Rs 600 000.

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La victime n'a pu identifier les auteurs des faits. Aucun témoin direct n'a encore été établi. La police de Piton, la Criminal Investigation Division ainsi que le Scene of Crime Office ont effectué des constatations sur place. L'enquête se poursuit afin de faire la lumière sur ce qui semble être un guet-apens soigneusement préparé.