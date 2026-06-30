Algérie: Création de 37 nouvelles cellules de proximité au premier semestre 2026

Alger — Le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme a annoncé, mardi dans un communiqué, la création de 37 nouvelles cellules de proximité au cours du premier semestre de 2026, destinées à accompagner les citoyens et à prendre en charge les catégories vulnérables.

"Dans le cadre de la mise en oeuvre des orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant à consolider les fondements de l'Etat social et à rapprocher l'administration du citoyen, et en concrétisation de la politique du secteur tendant à renforcer l'action de solidarité de proximité, sous la supervision de la ministre du secteur, Mme Soraya Mouloudji, 37 nouvelles cellules de proximité ont été créées au cours du premier semestre de 2026, portant leur nombre total à l'échelle nationale à 377", précise la même source.

La mission principale de ces cellules consiste à "accompagner les populations et à mener des enquêtes sociales afin de prendre en charge leurs préoccupations à travers une action de proximité directe, orientée notamment vers les catégories nécessitant une attention particulière", outre l'information de ces catégories sur les différents mécanismes et dispositifs mis en place par l'Etat en leur faveur.

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Ces cellules participent également à l'ensemble des actions de proximité ainsi qu'aux campagnes nationales et locales de sensibilisation et/ou d'information portant sur les principales préoccupations des citoyens.

La création de ces nouvelles cellules de proximité permettra d'assurer "une meilleure couverture sociale solidaire de proximité, au profit de 116 communes réparties à travers 25 wilayas, à savoir Laghouat, Ghardaïa, El Oued, Tamanrasset, Béni Abbès, Touggourt, Biskra, El Bayadh, Djelfa, Tébessa, M'Sila, Mascara, Aïn Defla, Annaba, Guelma, Batna, Bouira, Oum El Bouaghi, El Tarf, Souk Ahras, Constantine, Béjaïa, Sétif, Oran et Tlemcen.

Le ministère a invité à consulter les communes et les wilayas concernées par la création de ces cellules, en accédant au lien suivant: "https://drive.google.com/file/d/1_zoF3fwvzT1KsQijlqwjHD4AxoHjEwta/view?usp=sharing".

Il a, par ailleurs, souligné que ces cellules s'appuient, dans la mise en oeuvre de leurs approches, sur des équipes pluridisciplinaires comprenant des médecins, des psychologues, des travailleurs sociaux et d'assistants sociaux, qui évaluent quotidiennement avec précision les besoins sociaux de la région et réalisent des enquêtes sociales afin d'aider les autorités locales à prendre des décisions et à orienter les aides matérielles ainsi que les allocations sociales.

Elles assurent également un accompagnement et un soutien médical et psychosocial aux femmes en situation difficile, aux personnes âgées et aux personnes aux besoins spécifiques, tout en étendant ses missions à l'autonomisation économique des différentes catégories sociales.

A noter que cet investissement humain et les moyens matériels mobilisés par l'Etat à travers la création de nouvelles cellules de proximité et le renforcement du réseau des cellules existantes reflètent "l'engagement ferme de l'Etat à poursuivre le développement des mécanismes de gouvernance sociale locale et à faire des mécanismes de solidarité nationale et de la prise en charge des citoyens une priorité nationale et locale", conclut le communiqué.