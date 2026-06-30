Algérie: Le Cinq national affine ses réglages avant un stage en Slovénie

Alger — La sélection algérienne masculine de basket-ball a entamé, mardi, un stage de préparation de quatre jours à l'Ecole supérieure d'hôtellerie et de restauration (ESHRA) d'Ain Benian (Alger), avant le départ pour la Slovénie, où le Cinq national disputera plusieurs rencontres amicales face à des sélections européennes, a indiqué la Fédération algérienne de la discipline (FABB).

Le staff technique national profitera de ce stage pour apporter les derniers réglages sur les plans technique, physique et tactique, tout en renforçant la cohésion et les automatismes entre les joueurs avant le début du regroupement précompétitif en Slovénie.

Conduite par le sélectionneur national Ali Bouziane, l'équipe nationale disputera plusieurs rencontres amicales face à des sélections européennes, avec pour objectif d'élever le niveau de compétitivité du groupe et de poursuivre la montée en puissance de l'effectif.

A l'issue du regroupement en Slovénie, les coéquipiers de Tarek Hamdani enchaîneront avec une troisième phase de préparation prévue du 19 au 29 juillet, ponctuée par plusieurs matchs amicaux face à des sélections africaines, avant de mettre le cap sur le Championnat arabe des nations 2026, programmé du 8 au 16 août au Caire (Egypte).

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La FABB avait dévoilé, le 26 juin dernier, la liste des seize joueurs retenus pour ce stage slovène, après une première phase de préparation organisée du 17 au 26 juin à l'ESHRA d'Aïn Bénian avec un groupe élargi de vingt éléments.

Tenant du titre, le Cinq algérien abordera cette compétition avec l'ambition de conserver sa couronne acquise en 2025 au terme d'un parcours parfait de six victoires en autant de rencontres.

Liste des 16 joueurs retenus pour le stage en Slovénie :

Adel Alain (Val de Seine/France), Dalil Hadi (EAB Angers/France), Mohand Ammad (South Georgia Tech College/Etats-Unis), Chakib Sedoud (Université Laval/Canada), Mahrez Karabi (Fos-sur-Mer/France), Mounir Bernaoui (Caen/France), Tarek Hamdani (WO Boufarik), Oussama Chebel (WO Boufarik), Mohamed Boussad (NB Staouéli), Amine Bensalah (NB Staouéli), Zakaria Matoub (NB Staouéli), Ayoub Merahi (USM Alger), Mehdi Zaim (USM Alger), Mosaab Koob (USM Blida), Ramzi Merahi (MC Alger) et Sidali Benzaïm (Rouiba CB).

Encadrement technique et médical :

Ali Bouziane (entraîneur en chef), Reda Hachemi, Hocine Gaham et Mounir Labouize (entraîneurs assistants), Bilal Rahmani et Abdellah Kerroum (préparateurs physiques), Islem Dedouche et Abdelaziz Yahiaoui (kinésithérapeutes).