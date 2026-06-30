Algérie: Signature à Abidjan d'un accord de coopération dans les domaines de l'énergie et des énergies renouvelables

Alger — L'Algérie et la Côte d'Ivoire ont signé, mardi à Abidjan, un accord de coopération dans les domaines de l'énergie et des énergies renouvelables, visant à renforcer le partenariat bilatéral et à développer la coopération énergétique entre les deux pays, indique un communiqué du ministère de l'Energie et des Energies renouvelables.

Cet accord intergouvernemental, signé par le ministre de l'Energie et des Energies renouvelables, Mourad Adjal, et le ministre ivoirien des Mines, du Pétrole et de l'Energie, Mamadou Sangafowa-Coulibaly, traduit l'engagement des deux parties à développer un partenariat énergétique mutuellement bénéfique, et établit le cadre juridique et institutionnel régissant les activités et les projets de coopération devant être concrétisés, précise la même source.

Dans une déclaration conjointe à la presse, M. Adjal a affirmé que cet accord constitue une "étape charnière" dans le renforcement et le développement de la coopération bilatérale, faisant état du lancement prochain de programmes de coopération et de projets concrets à même de contribuer au développement et à la prospérité des deux pays frères.

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Se félicitant de sa visite de travail à Abidjan, le ministre a précisé que celle-ci s'inscrit dans le cadre de la "dynamique positive" que connait la coopération bilatérale au cours des derniers mois, notamment à la suite des entretiens qu'il a eus, au terme desquels il a été convenu d'identifier les domaines de partenariat dans les secteurs de l'énergie et des énergies renouvelables, et de la nécessité de les promouvoir, au service des objectifs de développement du continent africain et de la réalisation de son autonomie énergétique.

De son côté, M. Coulibaly a qualifié la coopération entre l'Algérie et la Côte d'Ivoire de "modèle exemplaire à l'échelle du continent africain".

Il a estimé que le continent a besoin de ce type de partenariat pour assurer son développement et sa souveraineté énergétique, soulignant que son pays considère l'Algérie comme "le meilleur partenaire" en la matière, au regard des réalisations qu'elle a accomplies dans le secteur de l'énergie.

Le ministre ivoirien a également mis en avant l'importance de la coopération entre les deux pays dans le cadre de l'Organisation des pays africains producteurs de pétrole (APPO), dont l'Algérie assure le secrétariat général, à même de renforcer les efforts communs visant à garantir la souveraineté énergétique du continent.

Pour atteindre cet objectif, il est indispensable de mobiliser les ressources financières nécessaires à l'investissement dans la recherche et l'exploitation des richesses naturelles africaines, a-t-il soutenu, soulignant dans ce cadre le rôle du projet de création de la Banque africaine de l'énergie, dont le lancement est prévu prochainement.