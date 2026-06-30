Algérie: Les membres de la communauté affluent vers les bureaux de vote, attachement à la mère patrie

Marseille — Les bureaux de vote ouverts au niveau du Consulat général d'Algérie à Marseille ont enregistré, mardi, une affluence croissante des membres de la communauté nationale établie dans cette ville française, venus accomplir leur devoir électoral dans le cadre des élections législatives du 2 juillet.

Une mobilisation qui témoigne de leur attachement à la mère patrie et de leur volonté de marquer leur présence aux différentes échéances nationales, affirme-t-on.

Interrogés par l'APS après avoir accompli leur devoir électoral, plusieurs membres de la communauté ont salué les conditions d'organisation du scrutin ainsi que les facilités mises en place par le Consulat général d'Algérie à Marseille pour leur permettre d'exercer leur droit constitutionnel dans les meilleures conditions.

A cette occasion ; Azzedine Ainouche, recteur de la Grande Mosquée "El-Islah" de Marseille et président du Centre culturel méditerranéen de la ville, a souligné l'importance de cette échéance électorale pour les Algériens établis à Marseille, en France et à l'étranger de manière générale.

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Il a insisté sur la nécessité d'élire des représentants compétents, à même de porter les préoccupations de la communauté nationale à l'étranger et de contribuer à la prise en charge de ses attentes.

Relevant que la communauté algérienne demeure profondément attachée à son pays, M. Ainouche a estimé que ces élections constituent une opportunité de renforcer les liens avec la patrie et de servir ses intérêts, réaffirmant la disponibilité permanente des membres de la communauté à contribuer au développement de leur pays.

De son côté, Mme Khadidja, mère de cinq enfants, a exprimé, sur un ton empreint de nostalgie, son profond attachement à l'Algérie, affirmant que l'éloignement n'a jamais altéré l'amour qu'elle porte à son pays.

Elle a souligné que les échéances électorales constituent des moments privilégiés pour exprimer cet attachement, appelant les membres de la communauté à participer massivement au scrutin afin de "démontrer leur unité et leur amour pour la patrie".

Pour sa part, Benyahia Tagui, originaire de la wilaya de Mostaganem et résident à Marseille, a fait part de sa fierté quant à son appartenance à l'Algérie, saluant les progrès réalisés par le pays ces dernières années.

Il a estimé que l'on mesure pleinement la valeur de son pays une fois éloigné de lui, qualifiant l'Algérie de "terre de prospérité", tout en exprimant le souhait de voir l'effort se poursuivre pour la prise en charge de certaines insuffisances.

Après avoir glissé le bulletin dans l'urne, il a rappelé que la représentation du peuple au Parlement constitue "une responsabilité et une mission sacrée, et non un simple poste", appelant les futurs députés à être à la hauteur de la confiance des citoyens, à défendre les intérêts de la communauté nationale à l'étranger et à demeurer à l'écoute de ses préoccupations.

De son côté, Ahmed Chetoui a exprimé l'espoir que les futurs députés accordent une attention particulière aux préoccupations liées au coût du transport vers l'Algérie.

Dans ce contexte, Benyahia Tagui a estimé que la réduction des frais de voyage permettrait aux jeunes générations de maintenir un lien permanent avec leur pays d'origine, soulignant l'importance de rapprocher les enfants de la communauté de leur mère patrie et de leurs racines familiales.

D'autres membres de la communauté ont souligné l'importance de permettre aux jeunes générations de découvrir leur pays d'origine afin de renforcer leur attachement à l'Algérie, à ses valeurs et à leur identité nationale.

Les représentants des partis politiques en lice ont, pour leur part, salué le bon déroulement de l'opération de vote ainsi que les moyens mobilisés par le Consulat général d'Algérie à Marseille pour assurer le succès de cette échéance électorale.