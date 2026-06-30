Algérie: Les médias helvétiques prudents avant le duel des 16es de finale

Alger — A moins de 72 heures du seizième de finale de la Coupe du monde 2026 entre la Suisse et l'Algérie, prévu samedi (04h00 heure algérienne) au BC Place de Vancouver (Canada), la presse helvétique affiche une confiance mesurée dans les chances de la "Nati", tout en mettant en garde contre une sélection algérienne jugée capable de créer la surprise.

Les principaux médias suisses considèrent dans leur ensemble que la Suisse aborde cette confrontation avec le statut de favorite, en raison notamment de son parcours lors de la phase de groupes et de son expérience des grands rendez-vous internationaux.

Ils estiment toutefois que les hommes de Murat Yakin devront se montrer particulièrement vigilants face à une équipe algérienne qui a démontré de réelles ressources mentales depuis le début du tournoi.

Le quotidien francophone "Le Temps" et plusieurs autres médias helvétiques accordent une attention particulière aux retrouvailles entre la Suisse et Vladimir Petkovic, l'actuel sélectionneur des Verts ayant dirigé la "Nati" pendant plusieurs années avec succès. Selon les commentateurs suisses, ce facteur pourrait constituer l'une des principales inconnues de cette confrontation, Petkovic connaissant parfaitement l'environnement et les mécanismes de son ancien employeur.

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De son côté, le journal "Blick" souligne l'empreinte laissée par le technicien bosnien sur le football suisse moderne, estimant que son expérience pourrait représenter un atout supplémentaire pour la sélection algérienne dans la préparation de ce rendez-vous à élimination directe.

Sur le plan tactique, plusieurs analyses relayées par les médias helvétiques mettent en avant la nécessité pour la Suisse d'imposer son jeu et de maîtriser le rythme de la rencontre. Les observateurs estiment que la "Nati" dispose des arguments techniques et collectifs nécessaires pour faire la différence, à condition d'éviter tout relâchement face à un adversaire réputé pour son engagement et sa capacité à exploiter les espaces.

Les médias suisses relèvent également certaines fragilités observées dans le parcours des Verts, notamment sur le plan défensif. Toutefois, ils reconnaissent la faculté de l'équipe algérienne à réagir dans les moments difficiles et à se montrer dangereuse en contre-attaque, des qualités susceptibles de compliquer la tâche des Suisses.

La télévision publique suisse RTS estime ainsi que le principal défi pour la sélection helvétique sera de rester fidèle à ses principes de jeu tout en se prémunissant contre les transitions rapides algériennes, considérées comme l'une des principales armes de l'équipe dirigée par Petkovic.

Dans l'ensemble, le sentiment qui se dégage de la presse suisse est celui d'un respect manifeste envers la sélection algérienne. Si la majorité des observateurs accordent un léger avantage à la Suisse, peu envisagent une rencontre facile pour la "Nati".

A Vancouver, où les deux équipes se disputeront une place en huitièmes de finale, les médias helvétiques s'attendent ainsi à un duel équilibré, marqué par une importante bataille tactique entre Murat Yakin et Vladimir Petkovic, dans ce qui constitue l'une des affiches les plus indécises de ce tour à élimination directe.