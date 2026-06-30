Algérie: Bouzegza souligne la nécessité de redoubler d'efforts pour améliorer l'alimentation des populations en eau potable

Khenchela — Le ministre de l'Hydraulique, Lounès Bouzegza, a souligné, mardi à Khenchela où il effectuait une visite de travail, la nécessité de redoubler d'efforts pour améliorer l'alimentation des populations en eau potable, en particulier dans les zones où des perturbations sont enregistrées.

Le ministre, qui a écouté un exposé sur le secteur de l'hydraulique dans la wilaya de Khenchela, a souligné que l'amélioration de l'alimentation en eau potable (AEP) est "au centre des préoccupations des autorités publiques qui entendent concrétiser les engagements du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, quant à l'amélioration des conditions de vie des citoyens".

Dans ce contexte, M. Bouzegza a instruit les services de l'Algérienne des eaux (ADE) à l'effet d'agir "en coordination avec les différents services concernés par la distribution d'eau afin de remédier une fois pour toutes au problème récurrent des fuites qui occasionnent la perte d'énormes quantités du précieux liquide", rappelant que la wilaya de Khenchela a bénéficié, au cours des deux dernières années, d'une opération de réhabilitation de 145 km de canalisations d'eau potable.

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Le ministre a salué, à ce propos, les efforts déployés par les autorités locales en matière de la lutte contre les atteintes aux réseaux d'eau potable, avant de donner de fermes instructions quant à la nécessité de "poursuivre en justice les auteurs branchements illicites ou d'exploitation illégale à des fins d'irrigation ou autres".

S'enquérant de l'avancement des travaux de réalisation d'un puits artésien d'une profondeur de 800 m dans la région de "Begaga", dans la commune d'El Hamma, M. Bouzegza a insisté sur "la nécessité d'achever les travaux dans les délais contractuels afin de permettre la mise en service du puits le plus rapidement possible".

Il a appelé, à cet égard, à la mise en place du système de travail en continu (3 x 8) afin de permettre la mise en service des projets du secteur dans les meilleurs délais.

Le ministre de l'hydraulique devait poursuivre sa visite en inspectant les travaux de construction du barrage d'Oued Lazreg, dans la commune de Bouhmama, en inaugurant la station d'épuration des eaux usées (STEP) de la commune de Babar et en s'enquérant de l'avancement des travaux de réalisation d'une autre STEP dans la commune de Chechar.