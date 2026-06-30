Algérie: Lancement du Système national d'information agricole

Alger — Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, M. Yacine El-Mahdi Oualid a présidé, lundi à Alger, le lancement du Système national d'information agricole, visant à fournir des données fiables et actualisées sur le secteur, en vue de renforcer la gouvernance et de soutenir la prise de décision aux niveaux central et local, dans le cadre de la mise en oeuvre du plan d'action du secteur agricole pour l'année 2026, notamment en ce qui concerne la modernisation et la numérisation.

Le lancement de ce système, développé par un groupe de jeunes compétences algériennes, s'est déroulé lors d'une rencontre nationale ayant réuni des cadres du secteur au niveau central et local, des directeurs d'instituts et de centres de recherche, des responsables de groupes économiques et d'offices sous tutelle, ainsi que des membres du Conseil scientifique national de la sécurité alimentaire, indique un communiqué du ministère.

Dans son allocution, le ministre a souligné l'importance de ce système d'information permettant "la mise à disposition de données précises sur le secteur et leur gestion de manière plus efficace, plus précise et plus rigoureuse, favorisant ainsi le passage de la gestion approximative à la gestion scientifique et rationnelle fondée sur des données fiables".

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Ce système repose sur la collecte, la gestion et la sécurisation des données relatives aux différentes fonctions et domaines liés à l'activité agricole, permettant à l'administration de mettre à jour ces données, depuis leur collecte, traitement et analyse, jusqu'à leur exploitation pour soutenir la prise de décision, précise le communiqué.

Le système dont le déploiement s'effectuera progressivement à travers plusieurs étapes, comprend un tableau de bord central destiné aux responsables au niveau central, et des interfaces opérationnelles dédiées aux directions des Services agricoles et des subdivisions agricoles, ajoute le ministère.

La première version du Système national d'information agricole comprend un module destiné au suivi de la campagne de moisson-battage, permettant la saisie et l'analyse des données quotidiennes relatives au déroulement de la campagne, le traitement des problématiques enregistrées sur le terrain, notamment le manque de moissonneuses-batteuses.

Le système permettra également aux producteurs de céréales non titulaires de la carte d'agriculteur, de commercialiser et de déposer leurs récoltes dans les centres de stockage de l'Office, selon le ministère.

Ce module permet "de suivre les superficies récoltées selon les régions et les cultures, et la production réalisée grâce à l'intégration des données de terrain, mais aussi de fournir des indicateurs et des statistiques précis contribuant à une prise de décision appropriée en temps voulu", lit-on dans le communiqué.

D'autres modules et fonctionnalités seront progressivement généralisés dans le cadre de ce système, notamment le registre national de l'agriculture, qui constituera une base de données de référence fiable pour l'orientation et le suivi, et le registre foncier agricole, permettant de recenser et de suivre les différents périmètres agricoles, un système de gestion du cheptel pour le suivi des effectifs des troupeaux et des programmes de vaccination, ainsi qu'un système de suivi des programmes de soutien agricole destiné à assurer le suivi des crédits alloués, à mesurer les taux de mise en oeuvre des programmes et à suivre les bénéficiaires.

Parmi les modules de ce système figurent un système de gestion des intrants agricoles, destiné à garantir le suivi de l'approvisionnement et de la distribution des semences et des engrais, ainsi que les niveaux des stocks à l'échelle nationale, une plateforme unifiée de financement agricole pour le suivi des programmes de crédit, et l'évaluation des indicateurs de performance financière, un module dédié au système d'assurance agricole pour le suivi du niveau de couverture et d'évaluation de la protection contre les risques, un système de régulation des marchés permettant de suivre les prix de gros et de détail selon les produits, en sus d'un système de suivi des ressources hydriques et des changements climatiques, assurant le contrôle du niveau de remplissage des principaux barrages.

Le système d'information comprend, en outre, un module consacré à la pêche et à l'aquaculture, destiné au suivi de la production halieutique nationale, de l'évolution de la flotte de pêche et de l'extension des fermes aquacoles, un système dédié aux ressources forestières et à l'environnement pour suivre l'évolution du couvert forestier et évaluer les risques d'incendies de forêt, un système de veille et de suivi des risques stratégiques, notamment ceux liés à la sécurité alimentaire, aux épidémies et à la sécheresse, outre un portail numérique unifié pour la gestion des différentes procédures administratives relevant du secteur de l'agriculture, garantissant la simplification des services et la numérisation de leur processus", conclut le communiqué.