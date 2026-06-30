Algérie: 34 morts et 1722 blessés en une semaine

ALGER — Trente-quatre (34) personnes ont trouvé la mort et 1722 autres ont été blessées dans 1423 accidents de la route survenus du 21 au 27 juin en cours, dans plusieurs wilayas, indique mardi un bilan de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de M'sila avec 4 morts et 37 blessés dans 48 accidents de la circulation, précise la même source.

Dans le cadre du dispositif de surveillance des plages, 4199 interventions ont été effectuées par la Protection civile, ayant permis de sauver de noyade 2927 personnes, de prodiguer des soins de première urgence à 1054 autres et d'évacuer 216 personnes vers les structures de santé, ajoute le bilan, déplorant, toutefois, la mort par noyade de 6 personnes dans des plages et 5 autres dans des réserves d'eau.

Par ailleurs, les éléments de la Protection civile ont procédé à l'extinction de 3577 incendies urbains, industriels et autres, dont les plus importants ont été enregistrés au niveau des wilayas d'Alger (249 incendies), Constantine (225) et Blida (153).

Pour ce qui est du dispositif de lutte contre les incendies de forêts et de récoltes, il a été procédé à l'extinction de 490 incendies de couvert végétal à travers plusieurs wilayas.