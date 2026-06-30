Algérie: 34 morts et 1722 blessés en une semaine

30 Juin 2026
Algerie Presse Service (Algiers)
Par Accident

ALGER — Trente-quatre (34) personnes ont trouvé la mort et 1722 autres ont été blessées dans 1423 accidents de la route survenus du 21 au 27 juin en cours, dans plusieurs wilayas, indique mardi un bilan de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de M'sila avec 4 morts et 37 blessés dans 48 accidents de la circulation, précise la même source.

Dans le cadre du dispositif de surveillance des plages, 4199 interventions ont été effectuées par la Protection civile, ayant permis de sauver de noyade 2927 personnes, de prodiguer des soins de première urgence à 1054 autres et d'évacuer 216 personnes vers les structures de santé, ajoute le bilan, déplorant, toutefois, la mort par noyade de 6 personnes dans des plages et 5 autres dans des réserves d'eau.

Par ailleurs, les éléments de la Protection civile ont procédé à l'extinction de 3577 incendies urbains, industriels et autres, dont les plus importants ont été enregistrés au niveau des wilayas d'Alger (249 incendies), Constantine (225) et Blida (153).

Pour ce qui est du dispositif de lutte contre les incendies de forêts et de récoltes, il a été procédé à l'extinction de 490 incendies de couvert végétal à travers plusieurs wilayas.

Lire l'article original sur Algerie Presse Service.

Tagged:
Copyright © 2026 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.