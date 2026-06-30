La promotion 2025 de Orange Digital Center a été célébrée le 29 juin 2026 au Cicad de Diamniadio. La cérémonie a été rehaussée par la présence de Brelotte Ba, Directeur général de Sonatel.

«Au-delà de la remise des diplômes, nous célébrons quelque chose de plus grand: la confiance retrouvée, le potentiel révélé, et l'avenir qui se construit.

Lorsque je regarde cette salle, je ne vois pas seulement des diplômés. Je vois des développeurs, des entrepreneurs, des innovateurs. Je vois une jeunesse qui a décidé de prendre son destin en main. Et cela mérite toute notre admiration », a déclaré le patron de Sonatel.

Il a affirmé que l'ambition de son groupe est simple : permettre à chaque jeune, quel que soit son parcours ou son origine, de révéler son potentiel.

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«Depuis sa création, Orange Digital Center a formé plus de 60 000 bénéficiaires aux compétences numériques au Sénégal. Soixante mille personnes qui ont franchi nos portes et en sont ressorties avec des compétences, une confiance, un avenir », a révélé Brelotte Ba

Il a souligné que 60 000, c'est aussi -- exactement -- le nombre de candidatures que nous avons reçues cette année pour 230 places.

«Mesurez ce que cela signifie. En une seule année, la demande des jeunes Sénégalais égale tout ce que nous avons bâti en sept ans. Voilà l'ampleur de la demande. Sonatel a bâti ce modèle, le finance et continuera de le porter dans la durée », a confié le Directeur général de Sonatel. S

Selon lui, une demande de cette ampleur ne se relève pas seul soutenant que Sonatel sera toujours heureux de la porter aux côtés de celles et ceux qui partagent notre conviction : que former la jeunesse est le plus sûr investissement d'une nation.

«Et de cette histoire, je retiens un dernier chiffre, celui de cette promotion : 100% de taux d'insertion professionnelle. Tous les diplômés en emploi ou en activité. Dans le domaine de la formation professionnelle, ce chiffre n'existe pratiquement nulle part. Il existe ici, à Dakar, dans cette salle », a fait savoir Brelotte Ba.

Aux diplômés, M. Ba a indiqué qu'ils appartiennent à une génération appelée à relever les grands défis de son époque : l'emploi, l'inclusion, la transition numérique. «Mais vous disposez d'atouts concrets : des compétences recherchées partout dans le monde -- développement, data, cloud, cybersécurité -- et des certifications reconnues. Ne sous-estimez jamais ce que vous avez acquis ici. Ce n'est pas un diplôme. C'est une capacité à créer, à innover, à transformer », a dit le patron de Sonatel.