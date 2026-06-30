Sénégal: Commerce extérieur - Les termes de l'échange se dégradent en février 2026

Les prix du commerce extérieur ont enregistré une évolution contrastée en février 2026. Selon les données rendues publiques par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), les prix des importations et des exportations ont progressé par rapport au mois précédent, traduisant une dynamique haussière des échanges.

Les prix des importations ont augmenté de 4,6% en variation mensuelle, tandis que ceux des exportations ont enregistré une hausse de 3,3%.

Toutefois, la progression plus rapide des prix à l'importation que de ceux à l'exportation a pesé sur les termes de l'échange.

En conséquence, les termes de l'échange se sont dégradés de 1,2% par rapport au mois de janvier 2026, pour s'établir à 1,30.

Cette évolution traduit une détérioration relative des conditions commerciales, les biens importés devenant plus coûteux que les biens exportés.