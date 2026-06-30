Sénégal: Orange Digital Center - Sonatel célèbre la graduation de 230 talents

Sonatel Orange a organisé, le 29 juin 2026, la cérémonie de graduation de la promotion 2025 de Orange Digital Center (Odc), dans un contexte marqué par une demande sans précédent des jeunes pour les métiers du numérique.

Selon un communiqué de presse, avec près de 60 000 candidatures enregistrées cette année pour 230 places, Orange Digital Center confirme son rôle central dans la formation aux compétences digitales au Sénégal et met en lumière un enjeu majeur : l'ampleur du besoin de formation face à l'accélération de la transformation numérique.

Depuis sa création, renseigne le document, Orange Digital Center a déjà formé plus de 60 000 bénéficiaires au Sénégal, à travers un modèle intégré combinant formation, accompagnement et innovation. Ce dispositif, explique-t-on, s'appuie sur l'école du Code Sonatel Academy et ses six filières, le programme Tech-ki, qui forme plus de 25 000 bénéficiaires par an, un réseau de 7 centres dans 5 régions, contribuant à l'équité territoriale.

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Dans une logique d'anticipation, ajoute le communiqué, Odc intègre désormais de nouvelles filières dédiées à l'intelligence artificielle et à la cybersécurité, au coeur des enjeux économiques et de souveraineté.

Au-delà des chiffres, la promotion 2025 incarne une nouvelle génération de profils immédiatement opérationnels, formés aux métiers du développement, de la data, du cloud et de la cybersécurité. L'objectif affiché : répondre concrètement aux besoins du marché et favoriser l'insertion professionnelle des jeunes.

Pour aller plus loin, Sonatel informe avoir récemment créé la Sonatel Factory, une structure dédiée à l'innovation et à l'exploration de nouveaux relais de croissance technologiques.

Cette initiative s'inscrit dans la contribution du Groupe au New Deal technologique porté par les autorités sénégalaises, visant à faire du numérique un moteur de souveraineté et de croissance.

En tant que sponsor Premium des Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2026, Sonatel Orange mobilise Orange Digital Center pour accompagner cet événement historique.

Un hackathon dédié a déjà mobilisé plus de 900 jeunes, tandis que plus de 1 000 volontaires sont actuellement formés via la TechAcademy -- notamment par des alumni de l'École du Code, illustrant un modèle vertueux de transmission des compétences.

À travers cette cérémonie, Sonatel Orange met en lumière une réalité forte : la jeunesse sénégalaise est prête à s'engager massivement dans le numérique.

Face à cette dynamique, le Groupe réaffirme sa conviction : l'investissement dans le capital humain est le levier le plus puissant pour construire une croissance durable et inclusive.