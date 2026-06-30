Cote d'Ivoire: Les comptes de la société SAFCA deviennent verts en 2025

Après 6 années où ils étaient au rouge, les comptes de la Société Africaine de Crédit automobile (SAFCA), spécialisée dans le crédit-bail et opérant avec le nom commercial de Alios Finance Côte d'Ivoire, sont devenus verts à l'issue de l'exercice 2025.

Il ressort en effet des comptes annuels 2025 établis par les responsables de la société et vérifiés par les Commissaires aux comptes un résultat net après impôts de 701 millions de FCFA contre une perte de 165 millions de FCFA en 2024.

Quant au total bilan de la société, il a augmenté de 7,22% avec une réalisation de 80 milliards de FCFA contre 74,195 milliards de FCFA en 2024.

Durant la période sous revue, les créances sur la clientèle ont été comptabilisées à 60,476 milliards de FCFA contre 53 milliards de FCFA en 2024 (+10,11%). De leur côté, les dettes à l'égard de cette clientèle se sont établies à 9,112 milliards de FCFA contre 8 milliards de FCFA en 2024 (+17%).

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Au 31 décembre 2025, la société SAFCA a vu ses commissions sur les produits augmenter de 307 millions de FCFA, se situant à 686 millions de FCFA contre 379 millions de FCFA en 2024. Quant aux commissions sur les charges, elles ont évolué de 286 millions, se situant à 971 millions de FCFA contre 685 millions de FCFA en 2024.

Les autres produits d'exploitation bancaire se sont élevés à 786 millions de FCFA contre 510 millions de FCFA en 2024.

Quant au produit net bancaire, il s'est accru de 44,09%, en passant de 4 milliards de FCFA en 2024 à 6 milliards de FCFA en 2025.

Les charges générales d'exploitation ont connu une hausse de 16,39% à 4,103 milliards de FCFA contre 3,525 milliards de FCFA en 2024.

Pour sa part, le résultat brut d'exploitation a fortement progressé de 397,28%, passant de 258 millions de FFA en 2024 à 1,283 milliard de FCFA durant la période sous revue.

Le coût du risque s'est dégradé de 13,21%, s'établissant à -377 millions de FCFA contre -333 millions de FCFA en 2024.

Le résultat d'exploitation a dégagé un solde de 906 millions de FCFA contre une perte de 75 millions FCFA en 2024.